Hőmegtartó anyagok a hideg napokra: Melyik miben jó és hogyan válaszd ki a tökéleteset?

Amikor az első fagyos reggelen kilépünk az ajtón, néhány másodperc alatt kiderül, mennyit ér a kabátunk béléséhez választott anyag.

Nem mindegy, hogy merinógyapjú, pehelytoll vagy éppen egy szintetikus szigetelőszál dolgozik a ruhánk alatt, mert mindegyik másképp tartja meg a testhőt, másképp viselkedik nedvességgel és másképp öregszik évek alatt.

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A gyapjú: időtlen és alábecsült

A gyapjú, különösen a merinógyapjú, azért maradt versenyben a modern szintetikus anyagokkal szemben, mert a szálai apró léghólyagokat zárnak magukba, ezek pedig szigetelő rétegként működnek. Emellett képes felvenni a nedvességet anélkül, hogy hidegen, nyirkosan tapadna a bőrhöz, ami miatt kiváló alsóréteg is lehet, nem csak kabátbélésként. A merinógyapjú finomabb szálszerkezete miatt kevésbé szúr, mint a hagyományos birkagyapjú, így közvetlenül a bőrön is hordható. Hátránya, hogy nedvesen lassan szárad, és tisztítása is odafigyelést kíván.

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