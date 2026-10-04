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Büdös a hűtőd, hiába takarítod? Ez a 2 konyhai alapanyag meglepően jól működik ellene
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Büdös a hűtőd, hiába takarítod? Ez a 2 konyhai alapanyag meglepően jól működik ellene

Váradi Petra
Írta 2026.10.04.
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Ősszel, amikor a levegő páratartalma megugrik, a hűtő belseje is másképp viselkedik: a zöldségek gyorsabban párolognak, a maradékok hamarabb erjedni kezdenek, és a gumi szigetelés körül könnyen megtelepszik a nedvesség.

Az eredmény egy fura, nehezen azonosítható szag, ami minden ajtónyitáskor az arcunkba csap. Szerencsére a megoldás nem egy drága szagtalanító spray, hanem két konyhai alapanyag: egy fél citrom és a szegfűszeg.

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Miért érezzük erősebben a hűtőszagot ősszel

A hűtő belseje egy zárt, hűvös, de mégis párás mikroklíma. Ahogy kint csökken a hőmérséklet és nő a levegő nedvességtartalma, a hűtő kompresszora többször kapcsol be, hogy tartsa a beállított fokot, ez pedig felkavarja a belső levegőt. A párolgó nedvesség megköti a szagmolekulákat, és ha van benne egy kicsit túlérett paradicsom vagy egy elfeledett sajtdarab, az illat pillanatok alatt szétterjed az egész hűtőben.

A rossz szigetelés vagy egy résnyire nyitva hagyott doboz önmagában is elég ahhoz, hogy két nap alatt kellemetlen legyen a nyitás pillanata.

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