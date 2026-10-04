Heti horoszkóp 2026. október 5. – október 11. – A kapcsolatoké a főszerep

Nézd meg, milyen lehetőségeket és gondolatébresztő pillanatokat tartogatnak a csillagok 2026. október 5. és 11. között a te jegyed számára.

A következő hét mély érzelmeket, fontos felismeréseket és kapcsolataink újragondolását hozhatja, hiszen a retrográd Vénusz továbbra is erőteljesen érezteti hatását. Október 7-én a Merkúr és a Vénusz találkozása olyan beszélgetéseket indíthat el, amelyek során végre kimondhatunk régóta elfojtott érzéseket, miközben régi történetek is újra előkerülhetnek. A hét második felében érkező Mérleg újhold pedig lehetőséget teremthet arra, hogy tisztázzuk, mire van valóban szükségünk a kapcsolatainkban. Mutatjuk, mely csillagjegyek számíthatnak különösen intenzív napokra, és kiknek hozhat új kezdetet az október 5–11. közötti időszak.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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Ezen a héten mintha egy kicsit türelmetlenebb lennél a megszokottnál, és ennek megvan a maga oka. Belül érzed, hogy valami változásra készülsz, de még nem tudod pontosan megfogalmazni, mire vágysz. Ez a bizonytalanság nem gyengeség, inkább egy belső rendeződés jele. A hét közepén egy beszélgetés új perspektívát nyithat egy olyan ügyben, amit már hetek óta forgatsz a fejedben.

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