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Dohos szagú a törölköződ? Ezzel a házi praktikával megszüntetheted
Unsplash

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Dohos szagú a törölköződ? Ezzel a házi praktikával megszüntetheted

Váradi Petra
Írta 2026.10.25.
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A savanyú, penészes szagú törölköző nem feltétlenül a mosópor miatt kellemetlen: egy egyszerű házi praktikával és néhány szárítási trükkel újra frissebbé teheted.

Szeptembertől egyre gyakrabban fordul elő, hogy a frissen mosott törölköző néhány nap alatt savanykás, dohos szagot kap, pedig látszólag semmit sem csinálunk másképp, mint nyáron. Ennek egyik oka, hogy a hűvösebb, párásabb lakásban a vastag frottír lassabban szárad, a tartós nedvesség pedig kedvez a kellemetlen szagok kialakulásának.

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A megoldás nem feltétlenül egy új mosópor vagy drága illatosító: egy egyszerű házi praktika, az ecetes előáztatás segíthet fellazítani a törölköző szálaiban felhalmozódott mosószermaradványokat. Ha azonban a szag újra és újra visszatér, a mosógépet és a szárítás körülményeit is érdemes ellenőrizni.

Miért lesz dohos szagú a törölköző?

A frottír sűrű szövésű, sok nedvességet képes magába szívni, ezért lassabban szárad, mint a vékonyabb textíliák. Ha a törölköző hosszú ideig nyirkos marad, vagy mosás után a dobban felejtjük, könnyebben kialakulhat az a jellegzetes, savanykás szag, amelyet gyakran a nem megfelelő szárítással vagy a mosógépben felhalmozódó szennyeződésekkel lehet összefüggésbe hozni.

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A túl sok mosószer és az öblítőszer maradványai szintén lerakódhatnak a szálak között, ami ronthatja a törölköző nedvszívó képességét, és hozzájárulhat a kellemetlen szagok kialakulásához.

Törölköző a fürdőszobában
Unsplash

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