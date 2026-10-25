Dohos szagú a törölköződ? Ezzel a házi praktikával megszüntetheted

A savanyú, penészes szagú törölköző nem feltétlenül a mosópor miatt kellemetlen: egy egyszerű házi praktikával és néhány szárítási trükkel újra frissebbé teheted.

Szeptembertől egyre gyakrabban fordul elő, hogy a frissen mosott törölköző néhány nap alatt savanykás, dohos szagot kap, pedig látszólag semmit sem csinálunk másképp, mint nyáron. Ennek egyik oka, hogy a hűvösebb, párásabb lakásban a vastag frottír lassabban szárad, a tartós nedvesség pedig kedvez a kellemetlen szagok kialakulásának.

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A megoldás nem feltétlenül egy új mosópor vagy drága illatosító: egy egyszerű házi praktika, az ecetes előáztatás segíthet fellazítani a törölköző szálaiban felhalmozódott mosószermaradványokat. Ha azonban a szag újra és újra visszatér, a mosógépet és a szárítás körülményeit is érdemes ellenőrizni.

Miért lesz dohos szagú a törölköző?

A frottír sűrű szövésű, sok nedvességet képes magába szívni, ezért lassabban szárad, mint a vékonyabb textíliák. Ha a törölköző hosszú ideig nyirkos marad, vagy mosás után a dobban felejtjük, könnyebben kialakulhat az a jellegzetes, savanykás szag, amelyet gyakran a nem megfelelő szárítással vagy a mosógépben felhalmozódó szennyeződésekkel lehet összefüggésbe hozni. Olvass még a témában 5 dolog, amit a vásárlók most a legjobban keresnek egy lakásban – egy ingatlanszakértő szerint Tudtad? Ezért van az a kis lyuk a mosdókagylón 7 virág, amit áprilisban érdemes elültetni – és már nyár elején virágba borítják a kerted Hiába tiszta a lakásod – ha ezt az egy szagot megérzi a vendéged, nem lesz jó véleménnyel rólad

A túl sok mosószer és az öblítőszer maradványai szintén lerakódhatnak a szálak között, ami ronthatja a törölköző nedvszívó képességét, és hozzájárulhat a kellemetlen szagok kialakulásához.

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