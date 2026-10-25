Dohos szagú a törölköződ? Ezzel a házi praktikával megszüntetheted

Szeptembertől egyre gyakrabban fordul elő, hogy a frissen mosott törölköző néhány nap alatt savanykás, dohos szagot kap, pedig látszólag semmit sem csinálunk másképp, mint nyáron. Ennek egyik oka, hogy a hűvösebb, párásabb lakásban a vastag frottír lassabban szárad, a tartós nedvesség pedig kedvez a kellemetlen szagok kialakulásának.
A megoldás nem feltétlenül egy új mosópor vagy drága illatosító: egy egyszerű házi praktika, az ecetes előáztatás segíthet fellazítani a törölköző szálaiban felhalmozódott mosószermaradványokat. Ha azonban a szag újra és újra visszatér, a mosógépet és a szárítás körülményeit is érdemes ellenőrizni.
Miért lesz dohos szagú a törölköző?
A frottír sűrű szövésű, sok nedvességet képes magába szívni, ezért lassabban szárad, mint a vékonyabb textíliák. Ha a törölköző hosszú ideig nyirkos marad, vagy mosás után a dobban felejtjük, könnyebben kialakulhat az a jellegzetes, savanykás szag, amelyet gyakran a nem megfelelő szárítással vagy a mosógépben felhalmozódó szennyeződésekkel lehet összefüggésbe hozni.
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