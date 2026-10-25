Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a dátumokra emlékszik, van, aki a térképekre, és van, aki egyszerűen imádja, ha egy jó kvízzel próbára teheti magát. Ez a mostani csokor egy kicsit mindenkinek szól: a kérdések harmada a történelem világába kalauzol, a többi pedig földrajzból, irodalomból, tudományból és popkultúrából szemezget.
Nem kell sem egyetemi diploma, sem fotografikus memória ahhoz, hogy jól teljesíts – inkább az számít, mennyire figyeltél oda az élet apró, érdekes morzsáira az évek során. Minden kérdés után kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad.
Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – egy történelemtanár biztosan elégedetten bólintana, ha mindet helyesen válaszolnád meg!
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Melyik évben volt a kiegyezés, amely létrehozta az Osztrák–Magyar Monarchiát?
A kiegyezés 1867-ben jött létre Ferenc József és a magyar politikai elit, elsősorban Deák Ferenc közvetítésével.
Ki volt az utolsó Árpád-házi magyar király?
III. András 1301-ben bekövetkezett halálával kihalt az Árpád-ház férfiágon, ezzel lezárult egy korszak a magyar történelemben.
Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely után megszűnt az önálló középkori magyar királyság egysége?
1526-ban, Mohácsnál a török sereg legyőzte a magyar hadakat, a csatában maga II. Lajos király is életét vesztette.
Melyik évben vezették be Magyarországon a forintot, a mai napig használt fizetőeszközt?
A forintot 1946. augusztus 1-jén vezették be, hogy véget vessenek a történelem egyik legsúlyosabb hiperinflációjának.
Melyik a Föld legnagyobb óceánja?
A Csendes-óceán nemcsak a legnagyobb, hanem a legmélyebb óceán is, területe nagyobb, mint a Föld összes szárazföldjéé együttvéve.
Melyik ország fővárosa Lisszabon?
Lisszabon Portugália fővárosa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik, és Nyugat-Európa egyik legrégebbi városa.
Mi a vas kémiai jele a periódusos rendszerben?
A vas jele a Fe, amely a latin "ferrum" szóból származik.
Melyik emberi szerv felelős elsősorban az egyensúlyérzékelésért?
A belső fülben található vesztibuláris rendszer, azon belül a félkörös ívjáratok érzékelik a fej mozgását és segítik az egyensúly fenntartását.
Ki írta a "Harry Potter és a bölcsek köve" című regényt?
A könyvet J. K. Rowling írta, 1997-es megjelenése indította útjára a világszerte ismert varázslóvilágot.
Kinek a dala az 1984-es "Like a Virgin" világsláger?
A dal Madonna nevéhez fűződik, és a hasonló című albumáról vált az egyik legismertebb slágerévé.
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