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Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.25.
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10 kérdés történelemből és általános műveltségből – kiderül, ki tudnál-e állni egy tanári katedra elé.

Van, aki a dátumokra emlékszik, van, aki a térképekre, és van, aki egyszerűen imádja, ha egy jó kvízzel próbára teheti magát. Ez a mostani csokor egy kicsit mindenkinek szól: a kérdések harmada a történelem világába kalauzol, a többi pedig földrajzból, irodalomból, tudományból és popkultúrából szemezget.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

Nem kell sem egyetemi diploma, sem fotografikus memória ahhoz, hogy jól teljesíts – inkább az számít, mennyire figyeltél oda az élet apró, érdekes morzsáira az évek során. Minden kérdés után kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad.

Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – egy történelemtanár biztosan elégedetten bólintana, ha mindet helyesen válaszolnád meg!

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Melyik évben volt a kiegyezés, amely létrehozta az Osztrák–Magyar Monarchiát?

Helyes! Helytelen!

A kiegyezés 1867-ben jött létre Ferenc József és a magyar politikai elit, elsősorban Deák Ferenc közvetítésével.

Ki volt az utolsó Árpád-házi magyar király?

Helyes! Helytelen!

III. András 1301-ben bekövetkezett halálával kihalt az Árpád-ház férfiágon, ezzel lezárult egy korszak a magyar történelemben.

Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely után megszűnt az önálló középkori magyar királyság egysége?

Helyes! Helytelen!

1526-ban, Mohácsnál a török sereg legyőzte a magyar hadakat, a csatában maga II. Lajos király is életét vesztette.

Melyik évben vezették be Magyarországon a forintot, a mai napig használt fizetőeszközt?

Helyes! Helytelen!

A forintot 1946. augusztus 1-jén vezették be, hogy véget vessenek a történelem egyik legsúlyosabb hiperinflációjának.

Melyik a Föld legnagyobb óceánja?

Helyes! Helytelen!

A Csendes-óceán nemcsak a legnagyobb, hanem a legmélyebb óceán is, területe nagyobb, mint a Föld összes szárazföldjéé együttvéve.

Melyik ország fővárosa Lisszabon?

Helyes! Helytelen!

Lisszabon Portugália fővárosa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik, és Nyugat-Európa egyik legrégebbi városa.

Mi a vas kémiai jele a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A vas jele a Fe, amely a latin "ferrum" szóból származik.

Melyik emberi szerv felelős elsősorban az egyensúlyérzékelésért?

Helyes! Helytelen!

A belső fülben található vesztibuláris rendszer, azon belül a félkörös ívjáratok érzékelik a fej mozgását és segítik az egyensúly fenntartását.

Ki írta a "Harry Potter és a bölcsek köve" című regényt?

Helyes! Helytelen!

A könyvet J. K. Rowling írta, 1997-es megjelenése indította útjára a világszerte ismert varázslóvilágot.

Kinek a dala az 1984-es "Like a Virgin" világsláger?

Helyes! Helytelen!

A dal Madonna nevéhez fűződik, és a hasonló című albumáról vált az egyik legismertebb slágerévé.

Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat!
Egy kis ismétlés nem árt

Nő könyvet olvas

Nem lett tökéletes a produkció, de ettől még nem kell kétségbe esni – a tudás olyan, mint egy jó bor, idővel csak gazdagodik. Ha most néhány kérdésnél elbizonytalanodtál, legközelebb pont ezekre fogsz emlékezni. A lényeg, hogy kíváncsi maradtál a végéig!
Szép középmezőny – helyben vagy!

Család együtt filmezik

Ügyes voltál, a tudásod szilárd alapokon nyugszik, csak néhány apró rés maradt benne. Egy átlagos társasági beszélgetésben simán megállnád a helyed, sőt, néha te mondanád a meglepő tényt. Már csak egy hajszál választ el a kiválótól!
Kiváló! A tanári katedra is várhat rád

Pár egymáshoz bújva filmet néz a kanapén

Lenyűgöző teljesítmény – a történelmi dátumoktól a popkultúráig szinte mindenben otthon vagy. Ha legközelebb kvízestre mész, nyugodtan válaszd a legnehezebb kategóriát, mert ezzel a tudással simán viszed a győzelmet!

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