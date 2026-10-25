Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés történelemből és általános műveltségből – kiderül, ki tudnál-e állni egy tanári katedra elé.

Van, aki a dátumokra emlékszik, van, aki a térképekre, és van, aki egyszerűen imádja, ha egy jó kvízzel próbára teheti magát. Ez a mostani csokor egy kicsit mindenkinek szól: a kérdések harmada a történelem világába kalauzol, a többi pedig földrajzból, irodalomból, tudományból és popkultúrából szemezget.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem kell sem egyetemi diploma, sem fotografikus memória ahhoz, hogy jól teljesíts – inkább az számít, mennyire figyeltél oda az élet apró, érdekes morzsáira az évek során. Minden kérdés után kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy a kvíz végére garantáltan okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad.

Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – egy történelemtanár biztosan elégedetten bólintana, ha mindet helyesen válaszolnád meg! Olvass még a témában Birkakrimi: beszélő birkák nyomoznak Hugh Jackman új, izgalmas filmjében „A szülés két percig tart, picit megizzadok, de mosolyogva veszem át a tiszta, féléves babát” – Röhejes filmes klisék Teszt: Állíts össze egy fagyit, és megmondjuk melyik Disney hercegnő vagy Idén nem akarok mindent kihozni a nyárból – inkább ezt választom helyette

0% Melyik évben volt a kiegyezés, amely létrehozta az Osztrák–Magyar Monarchiát? 1867 1848 1878 Helyes! Helytelen! A kiegyezés 1867-ben jött létre Ferenc József és a magyar politikai elit, elsősorban Deák Ferenc közvetítésével. Tovább >> Ki volt az utolsó Árpád-házi magyar király? III. András IV. Béla Könyves Kálmán Helyes! Helytelen! III. András 1301-ben bekövetkezett halálával kihalt az Árpád-ház férfiágon, ezzel lezárult egy korszak a magyar történelemben. Tovább >> Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely után megszűnt az önálló középkori magyar királyság egysége? 1490 1526 1444 Helyes! Helytelen! 1526-ban, Mohácsnál a török sereg legyőzte a magyar hadakat, a csatában maga II. Lajos király is életét vesztette. Tovább >> Melyik évben vezették be Magyarországon a forintot, a mai napig használt fizetőeszközt? 1927 1946 1956 Helyes! Helytelen! A forintot 1946. augusztus 1-jén vezették be, hogy véget vessenek a történelem egyik legsúlyosabb hiperinflációjának. Tovább >> Melyik a Föld legnagyobb óceánja? Atlanti-óceán Csendes-óceán Indiai-óceán Helyes! Helytelen! A Csendes-óceán nemcsak a legnagyobb, hanem a legmélyebb óceán is, területe nagyobb, mint a Föld összes szárazföldjéé együttvéve. Tovább >> Melyik ország fővárosa Lisszabon? Portugália Olaszország Spanyolország Helyes! Helytelen! Lisszabon Portugália fővárosa, a Tejo folyó torkolatánál fekszik, és Nyugat-Európa egyik legrégebbi városa. Tovább >> Mi a vas kémiai jele a periódusos rendszerben? Fe Va Fr Helyes! Helytelen! A vas jele a Fe, amely a latin "ferrum" szóból származik. Tovább >> Melyik emberi szerv felelős elsősorban az egyensúlyérzékelésért? Kisagy Szem Belső fül Helyes! Helytelen! A belső fülben található vesztibuláris rendszer, azon belül a félkörös ívjáratok érzékelik a fej mozgását és segítik az egyensúly fenntartását. Tovább >> Ki írta a "Harry Potter és a bölcsek köve" című regényt? Agatha Christie J. K. Rowling Roald Dahl Helyes! Helytelen! A könyvet J. K. Rowling írta, 1997-es megjelenése indította útjára a világszerte ismert varázslóvilágot. Tovább >> Kinek a dala az 1984-es "Like a Virgin" világsláger? Cyndi Lauper Madonna Whitney Houston Helyes! Helytelen! A dal Madonna nevéhez fűződik, és a hasonló című albumáról vált az egyik legismertebb slágerévé. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy történelemtanár? Teszteld a tudásodat! Egy kis ismétlés nem árt Nem lett tökéletes a produkció, de ettől még nem kell kétségbe esni – a tudás olyan, mint egy jó bor, idővel csak gazdagodik. Ha most néhány kérdésnél elbizonytalanodtál, legközelebb pont ezekre fogsz emlékezni. A lényeg, hogy kíváncsi maradtál a végéig! Szép középmezőny – helyben vagy! Ügyes voltál, a tudásod szilárd alapokon nyugszik, csak néhány apró rés maradt benne. Egy átlagos társasági beszélgetésben simán megállnád a helyed, sőt, néha te mondanád a meglepő tényt. Már csak egy hajszál választ el a kiválótól! Kiváló! A tanári katedra is várhat rád Lenyűgöző teljesítmény – a történelmi dátumoktól a popkultúráig szinte mindenben otthon vagy. Ha legközelebb kvízestre mész, nyugodtan válaszd a legnehezebb kategóriát, mert ezzel a tudással simán viszed a győzelmet! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Reméljük, jól szórakoztál – és ha most kimaradt egy-két pont, legközelebb biztosan bepótolod! Nézz vissza hamarosan egy újabb adag tudáspróbáért.

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