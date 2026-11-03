Ha ezt kérdezi tőled a párod hazaérkezéskor, akkor csupán a kiszolgáló személyzetének tekint

Belép az ajtón, ledobja a kabátját, leteszi a táskáját, majd szinte még a cipőjét sem veszi le, amikor elhangzik a kérdés: „Mi van vacsorára?” Nem az érdekli, milyen napod volt, történt-e veled valami, vagy hogy vagy. Nem kérdezi meg, elfáradtál-e, szükséged van-e valamire. Egyetlen dologra kíváncsi: mikor kerül étel az asztalra. Ha ez a jelenet minden egyes nap megismétlődik, érdemes elgondolkodnod azon, hogy mikor szorult háttérbe a párkapcsolatotokban a valódi odafigyelés.
Amikor már csak a vacsora érdekli
Persze önmagában semmi rossz nincs abban, ha valaki éhesen ér haza, és elsőként a vacsoráról érdeklődik. A probléma akkor kezdődik, ha ez a kérdés szinte az egyetlen kommunikáció köztetek a nap végén. Te közben dolgoztál, bevásároltál, elintézted a háztartási teendőket, esetleg a gyerekek körüli feladatokat is elláttad, ő pedig úgy érkezik haza, mintha egy étterembe lépne be, ahol természetes, hogy kiszolgálják.
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