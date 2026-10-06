Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele

A külső megjelenés, a jó stílus vagy egy megnyerő pillantás felkeltheti az érdeklődésedet, de ha az alábbi hónapok valamelyikében születtél, egész biztos, hogy hozzád nem a felszínes bókokon keresztül vezet az út.

Olvasd el, mit árul el a születési hónapod a szerelmi vonzódásodról!

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Február

Egyedi látásmóddal rendelkezel, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy számodra a szellemi jelenlét az egyik legfőbb vonzerő. Egyáltalán nem nyűgöz le a bókolás vagy ha valaki mindenáron fel akarja kelteni a figyelmedet.

Sokkal inkább az olyan karakterekhez húz a szíved, akik önálló gondolatokkal és sajátos értékrenddel élik az életüket. Nálad az igazán mély kötődés akkor indul el, amikor a kiszemelted képes új távlatokat nyitni előtted, és olyan témákat hoz felszínre, amelyek hosszas gondolkodásra késztetnek. Olvass még a témában Néha pontosan tudom, hogy nincs igazam, mégis képtelen vagyok beismerni „Szexuális étvágy, pénz és hűtlenség” – ez a 6 leggyakoribb válóok a terapeuták szerint Miért kiált a bőröd a nyár után? Teszteld, milyen regeneráló rutinra van szükséged szeptemberben Van egy barátnőm, akinek nem kedvelem a párját – és ebből nem csinálok titkot

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Amikor azt érzed, hogy egy beszélgetés után még órákig pörögnek a gondolataid, és legszívesebben az egész éjszakát átdumálnád a másikkal… Nos, akkor pontosan tudod, hogy elindult a kémia.

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