Gyakran látsz ilyet? Ezt üzeni a 666-os angyalszám a számmisztika szerint

A számmisztika szerint minden szám rezgést, energiát hordoz, a 666 pedig valójában a 6-os szám megsokszorozott, felerősített változata.

Harmadszor nézel az órára egy héten belül, és megint 6:06 áll rajta, vagy éppen a boltban kapott nyugtán pontosan 666 forint a végösszeg. Elsőre csak furcsa véletlennek tűnik, aztán a rendszámtáblán, egy közösségi oldalon megjelenő lájkszámlálón vagy egy számlaegyenlegen is visszaköszön ugyanaz a három hatos. Van, aki ettől libabőrös lesz, van, aki inkább kíváncsi lesz: vajon tényleg jelent valamit, vagy csak a figyelmünk játszik velünk?

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A 666 a számmisztika szemével

A 6-os a harmónia, az otthon, a kapcsolatok és a felelősségvállalás száma: azokhoz kötődik, akik szeretnek gondoskodni másokról, akik fontosnak tartják az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Amikor háromszor egymás után jelenik meg, a számmisztikusok szerint ez nem fenyegetés, hanem figyelmeztető jel: valahol túlzásba vitted a gondoskodást, az aggodalmat vagy az anyagi dolgok hajszolását, és ideje visszatalálni a belső egyensúlyhoz.

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Sokan a 666-ot a materiális túlhajtottság jeleként értelmezik: ha folyamatosan ez a szám kerül eléd, érdemes megnézni, mennyi energiát fektetsz a pénzügyi biztonságba vagy mások elvárásainak teljesítésébe a saját lelki békéd rovására. Olvass még a témában Amikor neked kell lebontani mások vélt falait – határhúzás, következő szint Az anyai sikerem valódi jele: amikor a lányomnak már nem lesz rám szüksége Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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