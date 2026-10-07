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8 green flag, amit észre sem veszel egy kapcsolat elején
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8 green flag, amit észre sem veszel egy kapcsolat elején

O. Zselyke
Írta 2026.10.07.
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A legtöbben elsiklanak afölött, ami tényleg számít, mert a jó jelek ritkán hangosak.

Nem villognak, nem követelnek figyelmet, csak ott vannak a hétköznapi gesztusokban, és pont ezért marad sok green flag észrevétlen az ismerkedés hajnalán.

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből

Pszichológusok és párkapcsolati szakértők szerint a tartós, egészséges kapcsolatok alapjai gyakran már az első hetekben megmutatkoznak, csak épp olyan apró formában, hogy a megfelelő „vörös zászló-radar” mellett könnyen átsiklunk fölöttük. Összeszedtünk nyolc ilyen finom, de sokat eláruló jelet.

1. Következetesen üzen, nem csak hullámokban

Nem arról van szó, hogy percenként ír, hanem hogy amikor kapcsolatba lép, az kiszámítható mintát követ. Nincs napokig tartó csend, amit aztán egy túlzottan lelkes üzenetözön követ. Ez a fajta kiszámíthatóság azt jelzi, hogy a másik nem játszik tudatos távolságtartást, hanem valóban érdeklődik.

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