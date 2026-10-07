8 green flag, amit észre sem veszel egy kapcsolat elején

Nem villognak, nem követelnek figyelmet, csak ott vannak a hétköznapi gesztusokban, és pont ezért marad sok green flag észrevétlen az ismerkedés hajnalán.
Pszichológusok és párkapcsolati szakértők szerint a tartós, egészséges kapcsolatok alapjai gyakran már az első hetekben megmutatkoznak, csak épp olyan apró formában, hogy a megfelelő „vörös zászló-radar” mellett könnyen átsiklunk fölöttük. Összeszedtünk nyolc ilyen finom, de sokat eláruló jelet.
1. Következetesen üzen, nem csak hullámokban
Nem arról van szó, hogy percenként ír, hanem hogy amikor kapcsolatba lép, az kiszámítható mintát követ. Nincs napokig tartó csend, amit aztán egy túlzottan lelkes üzenetözön követ. Ez a fajta kiszámíthatóság azt jelzi, hogy a másik nem játszik tudatos távolságtartást, hanem valóban érdeklődik.
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Ez egy jel, hogy átgondold, tényleg normálisak-e a dolgok, vagy csak megszoktad őket
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