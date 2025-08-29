A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad

Egy jó szex póz számtalan új lehetőséget nyújt mindkét fél örömére. Most megtudhatod, mitől forrósodik fel igazán a hálószoba, mik az igazán jó szex pózok!
1/15 A nyereg szex póz
Jó, ha: Valami újat szeretnél kipróbálni, ez egy remek pozíció.
Hogyan: A férfi hátára fekszik, lábait derékszögben felhúzva. A nő az egyik combjára ül úgy, hogy egyik lába a férfi lába közt legyen, a másik az oldalánál. A nő egyik kezével a férfi térdére, másikkal mellkhasára támaszkodik.
Amiért jó: Nagy szabadságot nyújt a nőnek, tetszése szerint kígyózhat a férfi testén.
Negatívum: Egy kis gyakorlatra lesz szükség, hogy ráérezzenek a mozdulatokra.
2/15 A guggoló póz
Jó, ha: A nő csodálatos érzésre vágyik, a férfi pedig szereti, ha alul van.
Hogyan: Egyszerűen a nő ráguggol a férfira. A nő közben támaszkodik a férfi kezére vagy egy mellette levő bútorra.
Amiért jó: Olyan módon ösztönzi a női nemi szervet, amit soha nem gondolnánk.
Negatívum: Nehéz megtartani az egyensúlyt, ha pedig a nő elborul, a férfinak fájdalmat okozhat.