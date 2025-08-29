A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad

A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad

Szendrey Adrienn
Írta 2025.08.29.

Egy jó szex póz számtalan új lehetőséget nyújt mindkét fél örömére. Most megtudhatod, mitől forrósodik fel igazán a hálószoba, mik az igazán jó szex pózok!

1/15 A nyereg szex póz

A nyereg szex póz
Jó, ha: Valami újat szeretnél kipróbálni, ez egy remek pozíció.

Hogyan: A férfi hátára fekszik, lábait derékszögben felhúzva. A nő az egyik combjára ül úgy, hogy egyik lába a férfi lába közt legyen, a másik az oldalánál. A nő egyik kezével a férfi térdére, másikkal mellkhasára támaszkodik.

Amiért jó: Nagy szabadságot nyújt a nőnek, tetszése szerint kígyózhat a férfi testén.

Negatívum: Egy kis gyakorlatra lesz szükség, hogy ráérezzenek a mozdulatokra.

2/15 A guggoló póz

A guggoló póz
Jó, ha: A nő csodálatos érzésre vágyik, a férfi pedig szereti, ha alul van.

Hogyan: Egyszerűen a nő ráguggol a férfira. A nő közben támaszkodik a férfi kezére vagy egy mellette levő bútorra.

Amiért jó: Olyan módon ösztönzi a női nemi szervet, amit soha nem gondolnánk.

Negatívum: Nehéz megtartani az egyensúlyt, ha pedig a nő elborul, a férfinak fájdalmat okozhat.

3/15 Szemtől szemben póz

Szemtől szemben póz
Jó, ha: Lassú, nyugodt szexre vágynak a felek.

Hogyan: Alapvetően egymással szemben ülnek, a nő a férfi ölébe csúszik és lábát a férfi hátához teszi, mintha a férfi egyfajta bölcső lenne számára.

Amiért jó: Gyakran egyidejű orgazmushoz vezet.

Negatívum: Szelíd mozdulatsorokból áll, ez egyesek számára túl lassú is lehet.

