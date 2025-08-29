A legszenzációsabb 15 szex póz, ami fokozott élvezetet ad

Jó, ha: Valami újat szeretnél kipróbálni, ez egy remek pozíció.



Hogyan: A férfi hátára fekszik, lábait derékszögben felhúzva. A nő az egyik combjára ül úgy, hogy egyik lába a férfi lába közt legyen, a másik az oldalánál. A nő egyik kezével a férfi térdére, másikkal mellkhasára támaszkodik.



Amiért jó: Nagy szabadságot nyújt a nőnek, tetszése szerint kígyózhat a férfi testén.



Negatívum: Egy kis gyakorlatra lesz szükség, hogy ráérezzenek a mozdulatokra.



