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Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül)
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Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül)

Szőke Angéla
Írta 2026.11.14.
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Mire vágynak igazán a férfiak, ha a szex nem kerülhet szóba? Egészen meglepő és őszinte vallomásokat kaptunk tőlük.

Révület

Szeretünk zavartalanul a semmibe bámulni, teljesen üres fejjel. Nulla gondolat. Ha ilyenkor megkérdezi a nő, hogy mire gondolunk, mi tényleg nem titkolózunk: teljesen őszintén mondjuk, hogy semmire.

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Etikett

Nemzetközi piszoár-etikettet követelek! Hogy ez mit jelent? Hogy minden egyes férfi a másikhoz lehető legtávolabbi piszoárt válassza. Minek áll mellém a jóember, ha ott van még három szabad hely, miért?!

A szuperhős

Olyan élethelyzetre vágyom, ahol megmutathatom, milyen ügyes és bátor vagyok. Például megmentek egy nőt, egy gyereket, egy idős nénit vagy egy kiskutyát, és a járókelők elismerően megveregetik a vállam, hogy „ez szép volt, fiatalember!”

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Utána pedig átveszem a hősies helytállásért kapott érdemrendem valami politikustól, és a szüleim büszkén, párás szemmel néznek a tévében, ahol azt nyilatkozom, hogy „a helyemben bárki így tett volna.” A hölgyek felismernek az utcán és megkérik, hogy meséljem el a hőstettemet.

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