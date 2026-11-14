Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül)

Mire vágynak igazán a férfiak, ha a szex nem kerülhet szóba? Egészen meglepő és őszinte vallomásokat kaptunk tőlük.

Révület

Szeretünk zavartalanul a semmibe bámulni, teljesen üres fejjel. Nulla gondolat. Ha ilyenkor megkérdezi a nő, hogy mire gondolunk, mi tényleg nem titkolózunk: teljesen őszintén mondjuk, hogy semmire.

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Etikett

Nemzetközi piszoár-etikettet követelek! Hogy ez mit jelent? Hogy minden egyes férfi a másikhoz lehető legtávolabbi piszoárt válassza. Minek áll mellém a jóember, ha ott van még három szabad hely, miért?!

A szuperhős

Olyan élethelyzetre vágyom, ahol megmutathatom, milyen ügyes és bátor vagyok. Például megmentek egy nőt, egy gyereket, egy idős nénit vagy egy kiskutyát, és a járókelők elismerően megveregetik a vállam, hogy „ez szép volt, fiatalember!” Olvass még a témában „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat! „És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok A Végítélet lapja: ezt üzeni a novemberi Tarot kártya a mély, transzformatív energiák mellé

Utána pedig átveszem a hősies helytállásért kapott érdemrendem valami politikustól, és a szüleim büszkén, párás szemmel néznek a tévében, ahol azt nyilatkozom, hogy „a helyemben bárki így tett volna.” A hölgyek felismernek az utcán és megkérik, hogy meséljem el a hőstettemet.

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