Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül)

Révület
Szeretünk zavartalanul a semmibe bámulni, teljesen üres fejjel. Nulla gondolat. Ha ilyenkor megkérdezi a nő, hogy mire gondolunk, mi tényleg nem titkolózunk: teljesen őszintén mondjuk, hogy semmire.
Etikett
Nemzetközi piszoár-etikettet követelek! Hogy ez mit jelent? Hogy minden egyes férfi a másikhoz lehető legtávolabbi piszoárt válassza. Minek áll mellém a jóember, ha ott van még három szabad hely, miért?!
A szuperhős
Olyan élethelyzetre vágyom, ahol megmutathatom, milyen ügyes és bátor vagyok. Például megmentek egy nőt, egy gyereket, egy idős nénit vagy egy kiskutyát, és a járókelők elismerően megveregetik a vállam, hogy „ez szép volt, fiatalember!”
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Utána pedig átveszem a hősies helytállásért kapott érdemrendem valami politikustól, és a szüleim büszkén, párás szemmel néznek a tévében, ahol azt nyilatkozom, hogy „a helyemben bárki így tett volna.” A hölgyek felismernek az utcán és megkérik, hogy meséljem el a hőstettemet.
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