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A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben
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A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben

Szőke Angéla
Írta 2026.11.06.
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Már nagyon unjuk ezeket a végtelenül elcsépelt és igazságtalan filmes női szerepeket. Összegyűjtöttük a leggyakoribb szexista női karaktertípusokat, amelyek sajnos még mindig jelen vannak a mozivásznon.

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Ő az a lány, aki „nem olyan, mint a többi”, mert valami menő hobbija van vagy nagyon jártas valami férfi-dologban, például számítógép hackelés, autószerelés stb. Természetesen feltűnően csinos, hogy a férfi nézők azonnal belezúgjanak és csorgathassák rá a nyálukat.

Ez a karakter gyakorlatilag a forgatókönyvíró álomnője, akinek semmi köze a valósághoz, csak papírra vetették.

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