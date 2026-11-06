A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben

Az őrült terhes nő
Számtalan film humorforrása az irracionálisan viselkedő, hisztis és fárasztó terhes nő. A tipikus jelenet mindig úgy zajlik, hogy az állapotos nővel történik valami, mire ő valami extrém reakciót ad, amin nevet a közönség. És általában az is elhangzik, hogy „meg vannak őrülve a hormonjaim!”
A Cool Girl
Ő az a lány, aki „nem olyan, mint a többi”, mert valami menő hobbija van vagy nagyon jártas valami férfi-dologban, például számítógép hackelés, autószerelés stb. Természetesen feltűnően csinos, hogy a férfi nézők azonnal belezúgjanak és csorgathassák rá a nyálukat.
Ez a karakter gyakorlatilag a forgatókönyvíró álomnője, akinek semmi köze a valósághoz, csak papírra vetették.
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