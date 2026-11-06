A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben

Már nagyon unjuk ezeket a végtelenül elcsépelt és igazságtalan filmes női szerepeket. Összegyűjtöttük a leggyakoribb szexista női karaktertípusokat, amelyek sajnos még mindig jelen vannak a mozivásznon.

Az őrült terhes nő

Számtalan film humorforrása az irracionálisan viselkedő, hisztis és fárasztó terhes nő. A tipikus jelenet mindig úgy zajlik, hogy az állapotos nővel történik valami, mire ő valami extrém reakciót ad, amin nevet a közönség. És általában az is elhangzik, hogy „meg vannak őrülve a hormonjaim!”

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A Cool Girl

Ő az a lány, aki „nem olyan, mint a többi”, mert valami menő hobbija van vagy nagyon jártas valami férfi-dologban, például számítógép hackelés, autószerelés stb. Természetesen feltűnően csinos, hogy a férfi nézők azonnal belezúgjanak és csorgathassák rá a nyálukat.

Ez a karakter gyakorlatilag a forgatókönyvíró álomnője, akinek semmi köze a valósághoz, csak papírra vetették. Olvass még a témában „A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled Mennyire vagy tudatos vásárló? Ez a teszt megmutatja, milyen könnyű téged befolyásolni Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés Ezt hozza 2026. október 24. a numerológia szerint: anyagi és lelki egyensúly

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