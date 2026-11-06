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Dagad a kertkapu a hidegben? Rángatás helyett ezt csináld
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Dagad a kertkapu a hidegben? Rángatás helyett ezt csináld

Váradi Petra
Írta 2026.11.06.
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Nehezen nyílik vagy teljesen beragadt a kertkapu a hidegben? Mutatjuk, mit ellenőrizz, hogyan szüntesd meg a szorulást, és mit tehetsz, hogy ne forduljon elő újra.

Ahogy beköszöntenek a hidegebb, csapadékosabb hónapok, sokan tapasztalják, hogy a kertkapu hirtelen nehezebben nyílik, súrlódik, vagy akár teljesen be is szorul. Ilyenkor könnyű elveszíteni a türelmünket, és nagyobb erővel próbálni megmozdítani, ez azonban többet árthat, mint használ. A probléma hátterében többféle ok állhat, a nedvességtől megduzzadt faanyagtól kezdve a megfagyott zárszerkezeten át egészen az elmozdult pántokig. Mutatjuk, hogyan derítheted ki, mi okozza a hibát, és mit tehetsz rángatás helyett!

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Először derítsd ki, miért szorul a kertkapu

Mielőtt nekilátnál a javításnak, érdemes megfigyelni, pontosan hol akad el a kapu. Nem mindegy ugyanis, hogy már a kilincs vagy a zár működtetése is nehézséget okoz, esetleg a kapuszárny mozdul ugyan, de valahol súrlódik a kerettel vagy a talajjal.

A fa kapuk esetében gyakori probléma, hogy az anyag a nedves, párás időben magába szívja a nedvességet, megduzzad, és emiatt szűkebb lesz a mozgástere. A fémkapuknál inkább a pántok, a zárszerkezet, a korrózió vagy a szerkezet elmozdulása okozhat gondot.

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A fagyos időben pedig az is előfordulhat, hogy a zárba vagy a kapu alá került nedvesség megfagy.

Érdemes megnézni azt is, hogy a kapu alja nem ér-e hozzá a talajhoz, a járdához vagy a megemelkedett burkolathoz. Ha ugyanis csak az egyik ponton akad, nem biztos, hogy maga a kapu dagadt meg.

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