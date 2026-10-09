„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött

Egy nő megtalálta férje titkos telefonját, és az üzenetekből kiderült, hogy férje évek óta kettős életet élt a házassága mellett.

Még most is megnézem azt a fiókot. Hónapok óta üres, csak pár gomb és egy elszáradt ceruzahegy van benne, de a kezem minden este odamegy, mielőtt lefeküdnék. Azt hiszem, egyszerűen szokássá vált, és nehezebben szokom le róla, mint gondoltam.

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A telefon, amit a fiókban találtam

A telefont egy szerdán találtam, amikor a férjem, Gábor tiszta pólót keresett, és megkért, hogy adjak neki egyet a szekrény alsó fiókjából. Az a fiók sosem az enyém volt, sosem nyúltam bele, de aznap valahogy a szomszédos fiókot húztam ki előbb, és ott, egy régi övek alatt megbújva, ott volt egy másik telefon. Nem a miénk, nem az, amit ismertem. Fekete, kopott sarkú, kikapcsolva.

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Először azt hittem, hogy valami munkás dolog, talán egy céges készülék, amit haza kellett hoznia. Bekapcsoltam. A kód, amit beírtam, ugyanaz volt, mint a saját telefonjáé, egy régi szám, amit még én választottam neki évekkel korábban. Olvass még a témában Nem terveztem, hogy az exemmel ilyen közel kerülünk újra, de a gyerekeink eldöntötték helyettünk Nem vágyom álomesküvőre, és egyre kevésbé értem, miért kellene „Ahogy meglátta az eljegyzési képeim, rögtön jött tőle egy üzenet” – Exek, akik túl későn kaptak észbe Szégyellem, de titkolom a párom elől, hogy néha még mindig rágyújtok

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