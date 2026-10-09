október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 19°C ☁️
október 9. Dénes napja Ma: 19°C Holnap: 19°C ☁️
„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „A férjem fiókjában találtam egy...

„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött

Váradi Petra
Írta 2026.10.09.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy nő megtalálta férje titkos telefonját, és az üzenetekből kiderült, hogy férje évek óta kettős életet élt a házassága mellett.

Még most is megnézem azt a fiókot. Hónapok óta üres, csak pár gomb és egy elszáradt ceruzahegy van benne, de a kezem minden este odamegy, mielőtt lefeküdnék. Azt hiszem, egyszerűen szokássá vált, és nehezebben szokom le róla, mint gondoltam.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

A telefon, amit a fiókban találtam

A telefont egy szerdán találtam, amikor a férjem, Gábor tiszta pólót keresett, és megkért, hogy adjak neki egyet a szekrény alsó fiókjából. Az a fiók sosem az enyém volt, sosem nyúltam bele, de aznap valahogy a szomszédos fiókot húztam ki előbb, és ott, egy régi övek alatt megbújva, ott volt egy másik telefon. Nem a miénk, nem az, amit ismertem. Fekete, kopott sarkú, kikapcsolva.

Először azt hittem, hogy valami munkás dolog, talán egy céges készülék, amit haza kellett hoznia. Bekapcsoltam. A kód, amit beírtam, ugyanaz volt, mint a saját telefonjáé, egy régi szám, amit még én választottam neki évekkel korábban.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak

Ezeket olvassák most

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Mi számít megcsalásnak? 10 nőt kérdeztünk, hol húzódik a határ

Így tisztítsd ki a vasalódat, ha ragad és barna nyomot hagy a ruhán

Így tisztítsd ki a vasalódat, ha ragad és barna nyomot hagy a ruhán

A legtöbb otthon ugyanattól a 7 apróságtól tűnik zsúfoltnak – könnyen változtathatsz rajta

A legtöbb otthon ugyanattól a 7 apróságtól tűnik zsúfoltnak – könnyen változtathatsz rajta

Gőzölgő termálvíz a magyar határ közelében: ezt a szlovén fürdőt érdemes még az idén felfedezned

Gőzölgő termálvíz a magyar határ közelében: ezt a szlovén fürdőt érdemes még az idén felfedezned

3 csillagjegy, aki ősszel kibékül egy haragosával

3 csillagjegy, aki ősszel kibékül egy haragosával

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.