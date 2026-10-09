„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött

Még most is megnézem azt a fiókot. Hónapok óta üres, csak pár gomb és egy elszáradt ceruzahegy van benne, de a kezem minden este odamegy, mielőtt lefeküdnék. Azt hiszem, egyszerűen szokássá vált, és nehezebben szokom le róla, mint gondoltam.
A telefon, amit a fiókban találtam
A telefont egy szerdán találtam, amikor a férjem, Gábor tiszta pólót keresett, és megkért, hogy adjak neki egyet a szekrény alsó fiókjából. Az a fiók sosem az enyém volt, sosem nyúltam bele, de aznap valahogy a szomszédos fiókot húztam ki előbb, és ott, egy régi övek alatt megbújva, ott volt egy másik telefon. Nem a miénk, nem az, amit ismertem. Fekete, kopott sarkú, kikapcsolva.
Először azt hittem, hogy valami munkás dolog, talán egy céges készülék, amit haza kellett hoznia. Bekapcsoltam. A kód, amit beírtam, ugyanaz volt, mint a saját telefonjáé, egy régi szám, amit még én választottam neki évekkel korábban.
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