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Ezért érzed néha „nehéznek” a levegőt otthon – 5 hétköznapi dolog is állhat mögötte
Pexels

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Ezért érzed néha „nehéznek” a levegőt otthon – 5 hétköznapi dolog is állhat mögötte

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.11.
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Nehéznek, fülledtnek érzed a levegőt otthon? Öt hétköznapi dolog is ronthatja a beltéri levegő minőségét, és lehet, hogy nálad is jelen vannak.

Hiába szellőztetsz rendszeresen, előfordulhat, hogy otthon mégis fülledtnek, nehéznek érzed a levegőt. A kellemetlen érzés hátterében nem feltétlenül komoly probléma áll: akár olyan hétköznapi tárgyak és szokások is ronthatják a beltéri levegő minőségét, amelyekre elsőre nem is gondolnál. Mutatunk öt gyakori okot, amelyet érdemes ellenőrizned a lakásban.

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1. A szellőztetés

Nyitott ablak
Unsplash

A legtöbben reggel kinyitjuk az ablakot öt-tíz percre, aztán vissza is csukjuk, mert hideg van, vagy mert éppen indulni kell. Csakhogy ez a rövid, de rendszeres átszellőztetés nem mindig cseréli ki valóban a levegőt, különösen, ha csak egy ablakot nyitunk, nem pedig átlósan, a lakás két végén egyszerre. Így a helyiség levegője inkább csak megmozdul, de nem áramlik ki belőle a párás, használt levegő. Hosszú távon ez érezhető, nehéz, kissé állott hatást kelt, még akkor is, ha egyébként minden nap szellőztetünk.

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