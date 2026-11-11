Ezért érzed néha „nehéznek” a levegőt otthon – 5 hétköznapi dolog is állhat mögötte

Hiába szellőztetsz rendszeresen, előfordulhat, hogy otthon mégis fülledtnek, nehéznek érzed a levegőt. A kellemetlen érzés hátterében nem feltétlenül komoly probléma áll: akár olyan hétköznapi tárgyak és szokások is ronthatják a beltéri levegő minőségét, amelyekre elsőre nem is gondolnál. Mutatunk öt gyakori okot, amelyet érdemes ellenőrizned a lakásban.
1. A szellőztetés
A legtöbben reggel kinyitjuk az ablakot öt-tíz percre, aztán vissza is csukjuk, mert hideg van, vagy mert éppen indulni kell. Csakhogy ez a rövid, de rendszeres átszellőztetés nem mindig cseréli ki valóban a levegőt, különösen, ha csak egy ablakot nyitunk, nem pedig átlósan, a lakás két végén egyszerre. Így a helyiség levegője inkább csak megmozdul, de nem áramlik ki belőle a párás, használt levegő. Hosszú távon ez érezhető, nehéz, kissé állott hatást kelt, még akkor is, ha egyébként minden nap szellőztetünk.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.