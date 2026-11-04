4 isteni padlizsános recept, ami után egészen másképp nézel majd erre a zöldségre

A padlizsán azok közé a zöldségek közé tartozik, amelyekkel sokan nem tudnak mit kezdeni: vagy keserű lesz, vagy szivacsos marad, esetleg túl sok olajat szív magába. Pedig megfelelő előkészítéssel és a jó sütési technika kiválasztásával az egyik legsokoldalúbb alapanyag lehet a konyhában. A következő padlizsános receptek között találsz krémes, rakott és könnyedebb fogásokat is, amelyekkel egészen új oldaláról ismerheted meg ezt a zöldséget.
Hogyan válasszunk jó padlizsánt?
A jó minőségű padlizsán héja fényes, sima és feszes, tapintásra pedig enyhén rugalmas, de nem puha. Érdemes a kezünkbe venni: a friss példányok általában tömörek a méretükhöz képest. A szár körüli rész legyen zöldes és friss hatású, ne ráncos vagy barnás, mert ezek a kiszáradás jelei lehetnek. A túl puha, foltos vagy ráncos héjú darabokat inkább hagyjuk a boltban.
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