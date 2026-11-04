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Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában
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Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában

Vadász Alexa
Írta 2026.11.04.
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Lőjünk mindenkire, akivel egy kicsit is kölcsönös az érdeklődés egymás iránt, akkor is, ha párkapcsolatban élünk, mert lehet, hogy van jobb a meglévőnél? A lehetőségek tárháza végtelen, meg a hamis visszaigazolásoké is…

Nem ismerkedem mindenáron, nem is keresek konkrétan párt magamnak, viszont nem zárkózom el attól, hogy ha valakivel kölcsönösen érdeklődünk egymás iránt, azzal kialakuljon valami. Sokan szeretnének valamilyen formában kapcsolódni velem, idegenek és régebbi ismerősök egyaránt, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy sokat mozgok különböző társaságokban. Erős a szűrő, mert egyrészt kapacitásom sincs arra, hogy ennyi emberrel beszélgessek, másrészt nem szeretnék olyan kapcsolatokat „működtetni”, amik sehova sem vezetnek.

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Persze, nem lehet és nem is kell azonnal a legmélyebb témákról megosztani egymással a gondolatainkat, illetve attól is függ, honnan indul egy chatelés, de az, amit sokaknál tapasztalok, nálam kiveri a biztosítékot, és barátnőkkel beszélgetve náluk is.

Ne legyünk álszentek, mindenkinek jólesik, ha úgy érzi, hogy tetszik a másiknak, vonzó, érdekes, és abban a szituációban, azon a szinten más lehet, mint a többiek. Figyelmet kap.

Legalábbis pillanatok alatt lehet ezt az illúziót kelteni valakiben, és vannak olyanok, akik ennek a mesterei. Ha nem is tudatosan, de manipulálják az embert azzal a céllal, hogy beférkőzzenek az intim zónájába.

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Hogy mi áll valójában a kapcsolatfelvétel és annak fenntartása mögött, egy ponton túl maximum csak sejthető. A valódi szándék lehet, hogy csak később derül ki, vagy egyáltalán nem. Az az igazán fájdalmas, amikor a másik fél érzelmileg már bevonódott, és a legerősebb kontroll mellett is történeteket gyárt a fejében, de kiderül, hogy ebből bizony nem az fog kikerekedni, amire számított.

Nem tagadom, én is hajlamos vagyok emberekbe, szándékokba többet látni annak ellenére, hogy rengeteg trauma után komolyan elemzek, folyamatosan dolgozom magamon, és próbálom fülön csípni azokat a pillanatokat, amikor a saját magam védelme érdekében nem kellene bármit is túlgondolni.

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