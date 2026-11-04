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5 jel, hogy sokkal érzékenyebb vagy, mint amennyit mások észrevesznek
Unsplash

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5 jel, hogy sokkal érzékenyebb vagy, mint amennyit mások észrevesznek

Schuster Borka
Írta 2026.11.04.
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Vannak emberek, akik kívülről határozottnak, nyugodtnak, sőt néha kifejezetten keménynek tűnnek, miközben belül sokkal több mindent élnek át, mint azt a környezetük sejtené.

Egy félreérthető megjegyzés még órákig foglalkoztatja őket, egy feszült beszélgetés után pedig akkor is kimerülnek, ha látszólag végig megőrizték a hidegvérüket.

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Az érzékenység ugyanis nem mindig látványos, és nem feltétlenül jár együtt sírással vagy az érzelmek nyílt kimutatásával. Az alábbi öt jel arra utalhat, hogy a lelked sokkal több ingert dolgoz fel, mint amennyit mások észrevesznek.

Sokáig gondolkodsz olyan mondatokon, amelyeket mások már elfelejtettek

Valaki tesz egy mellékes megjegyzést, te pedig még este is azon töprengsz, vajon mire gondolhatott. Lehet, hogy újra lejátszod magadban a beszélgetést, keresed a hangsúlyok jelentését, és többféle magyarázatot is végiggondolsz.

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Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent magadra veszel. Inkább arra utalhat, hogy különösen foglalkoztatnak a társas helyzetek, és nehezen engeded el azokat, amelyekben valami bizonytalan maradt. Ugyanakkor érdemes megkülönböztetned a valóban fontos jelzéseket azoktól a jelentésektől, amelyeket te magad tulajdonítasz egy-egy mondatnak.

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