„Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak

Van, amikor utólag már nevetünk azon, hogy valaki milyen átlátszó hazugsággal próbált megvezetni minket.

Abban a pillanatban viszont, amikor a szemünkbe mondja a képtelenséget, szinte mi érezzük magunkat kellemetlenül, amiért egyáltalán megkérdőjelezzük a szavait. Három olvasónk olyan történetet mesélt el, amelyben nemcsak a hazugság volt felháborító, hanem az is, hogy a másik mennyire biztosra vette: úgysem jövünk rá az igazságra.

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„Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A barátom szerint csak kölcsönadta a saját pulóverét

„Két éve voltunk együtt a barátommal, amikor egy közös társaságban feltűnt, hogy az egyik lány rendszeresen az ő pulóverében jár. Nem valami hasonló darabról beszélek, hanem arról a szürke, kapucnis pulcsiról, amit a születésnapjára vettem neki, és aminek az ujjába bele volt hímezve a monogramja. Amikor megkérdeztem, miért van nála, teljes természetességgel közölte, hogy kölcsönadta neki, mert fázott” – kezdi történetét a 29 éves Klaudia.

„Ez önmagában még nem lett volna különösebben gyanús, csakhogy a lány egy közös ismerősünk volt, aki korábban többször is célzott rá, hogy szerinte a barátommal nem illünk össze. Ráadásul a pulóverben készült közös képeket is feltöltötte, mindig valami olyan felirattal, hogy ‘vannak emberek, akik mellett igazán önmagad lehetsz’. Olvass még a témában Tényleg az influenszereket utáljuk, vagy csak nem bírjuk elviselni a sikeres nőket? Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád? „Pick me girl”, femináci, momzilla – leértékelő címkék, amelyekkel a nőket illeti a társadalom

Amikor újra rákérdeztem, a barátom megsértődött. Szerinte beteges féltékenység, hogy egy ruhadarabból ekkora ügyet csinálok. Aztán egy este véletlenül megláttam az üzeneteiket a közös laptopunkon. Nemcsak a pulóvert adta oda neki, hanem azt is megbeszélték, mikor tudnak legközelebb kettesben találkozni.

Amikor szembesítettem vele, még akkor is azt mondta, hogy félreértem a helyzetet. Akkor hangzott el tőlem, hogy nem akarom elhinni, hogy ennyire hülyének néz. Végül nem a lány miatt szakítottam vele, hanem azért, mert még a lebukás után is engem próbált beállítani problémásnak. A pulóvert megtarthatta. Legalább neki is maradt valami abból a kapcsolatból.”

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