Ez a 4 csillagjegy, aki mindig szívesen lát vendégül – ők a legjobb házigazdák

Nem véletlenül pont ők azok, akikhez visszavágyik az ember. A csillagjegyek jelleméből adódó apró szokások, reflexek döntik el, ki az, aki tényleg képes megnyitni az otthonát, és ki az, akinél inkább csak udvarias látogatás zajlik.
Kos: aki azonnal bevon mindenkit
A Kos nem ismeri a feszélyezett csendet. Ha valaki belép hozzá, két percen belül már egy pohár van a kezében, és valamiért azon kapja magát, hogy a konyhapulton könyökölve meséli az élettörténetét. A Kos nem szervez túl semmit, nincsenek merev forgatókönyvei: ha péntek este beugrik valaki, simán előkerül a tegnapi maradék, és abból is ünnepi vacsora lesz, mert a hangulatot ő maga teremti meg.
Ennél a jegynél a spontaneitás a vonzerő. Nincs idő arra, hogy valaki kínosan álldogáljon az ajtóban, a Kos egyszerűen bevonja a térbe, mintha már százszor járt volna ott.
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