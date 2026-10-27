4 csillagjegy, akivel hónapok után is ott folytatjátok a beszélgetést, ahol abbahagytátok

Nincs kínos csend, nincs felesleges magyarázkodás, csak egyszerűen folytatódik a mondat, amit hónapokkal korábban hagytatok félbe. Van négy csillagjegy, akikkel ez a fajta kapcsolat szinte törvényszerű, és ha ismersz ilyet, valószínűleg pontosan tudod, miről beszélek.
Nem minden barátságot kell naponta ápolni ahhoz, hogy éljen. Vannak emberek, akikkel a kötődés nem a gyakoriságon, hanem a minőségen múlik, és ez a négy jegy pont ebben jeleskedik.
Bika: aki nem felejt, csak vár
A Bika nem az a típus, aki hetente ír, hogy mi újság, de ha összefuttok egy baráti vacsorán hónapok után, pontosan emlékszik, min dolgoztál utoljára, és rögtön rákérdez, hogy sikerült-e végül megoldanod. Nincs benne sértődöttség amiatt, hogy ritkán hallotok egymásról, mert a Bika a kapcsolatait nem a napi üzenetváltások számával méri, hanem azzal, hogy amikor újra összeülnek, minden a helyén van. Ha egyszer beengedett valakit a megbízható emberei közé, az a hely nem szűnik meg csak azért, mert hónapok teltek el.
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