4 csillagjegy, akivel hónapok után is ott folytatjátok a beszélgetést, ahol abbahagytátok

Van olyan ismerősöd, akivel fél éve nem beszéltél, aztán egy esti hangüzenetben pontosan ott vagytok, ahol legutóbb abbahagytátok?

Nincs kínos csend, nincs felesleges magyarázkodás, csak egyszerűen folytatódik a mondat, amit hónapokkal korábban hagytatok félbe. Van négy csillagjegy, akikkel ez a fajta kapcsolat szinte törvényszerű, és ha ismersz ilyet, valószínűleg pontosan tudod, miről beszélek.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem minden barátságot kell naponta ápolni ahhoz, hogy éljen. Vannak emberek, akikkel a kötődés nem a gyakoriságon, hanem a minőségen múlik, és ez a négy jegy pont ebben jeleskedik.

Bika: aki nem felejt, csak vár

A Bika nem az a típus, aki hetente ír, hogy mi újság, de ha összefuttok egy baráti vacsorán hónapok után, pontosan emlékszik, min dolgoztál utoljára, és rögtön rákérdez, hogy sikerült-e végül megoldanod. Nincs benne sértődöttség amiatt, hogy ritkán hallotok egymásról, mert a Bika a kapcsolatait nem a napi üzenetváltások számával méri, hanem azzal, hogy amikor újra összeülnek, minden a helyén van. Ha egyszer beengedett valakit a megbízható emberei közé, az a hely nem szűnik meg csak azért, mert hónapok teltek el. Olvass még a témában Elemzed az érzéseidet, ahelyett hogy megélnéd őket? A pszichológia szerint ez egyfajta védekezés „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást?

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.