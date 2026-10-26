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Piros színnel álmodsz? Az álomszimbolika szerint erős érzelmek állhatnak a háttérben
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Piros színnel álmodsz? Az álomszimbolika szerint erős érzelmek állhatnak a háttérben

Váradi Petra
Írta 2026.10.26.
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A piros az álmokban a szenvedélytől a haragig sokféle érzelmet jelképezhet – a visszatérő vörös árnyalatok talán arra ösztönöznek, hogy jobban odafigyelj a belső világodra.

Egy élénkpiros ajtó, egy vörös ruha vagy egy egész álmot betöltő, különös színárnyalat – ha a piros rendszeresen feltűnik az álmaidban, érdemes elgondolkodnod azon, milyen érzéseket társítasz hozzá. Az álomszimbolika a szenvedéllyel, a haraggal és az intenzív érzelmekkel is összekapcsolja ezt a színt, a személyes jelentése azonban sokkal árnyaltabb lehet.

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Mit jelképez a piros szín az álmokban?

A piros az egyik legerőteljesebb szín: a hétköznapokban éppúgy felhívja magára a figyelmet, mint az álmainkban. A színszimbolikában gyakran társítják a szenvedéllyel, az életerővel, a szerelemmel és a bátorsággal, ugyanakkor a harag, a veszély és a feszültség jelképe is lehet. Nem véletlen, hogy ugyanaz az árnyalat valakinek a romantikát, másnak a fenyegetettséget juttatja eszébe.

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