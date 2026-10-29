Ez a 4 csillagjegy a család ragasztója – nélkülük szétesne a rokonság

Minden családban van valaki, aki emlékszik rá, kinek mikor van szülinapja, aki megszervezi a vasárnapi ebédet, és aki akkor is felhívja a háborúban álló két unokatestvért, amikor azok hetek óta nem beszélnek egymással.
Rák: az érzelmi memória őrzője
A Rák az, aki pontosan tudja, ki hogyan szereti a kávéját, és miért nem ül le a nagybácsi mellé a nagyi mellett. Ehhez a jegyhez köthető a családi emlékezet fenntartása: ő az, aki előveszi a régi fotókat, aki megjegyzi a félmondatban elejtett sérelmeket, és később finoman helyreállítja a békét. Otthonról dolgozik, a konyhaasztal mellől szervez, és sokszor ő hívja össze a vasárnapi ebédet, amikor már mindenki másnak van valami fontosabb dolga.
Nem feltétlenül mondja ki hangosan, hogy féltékeny a család egységére, inkább tettekkel mutatja meg: süt, főz, telefonál, és közben halkan számon tartja, ki hiányzott a legutóbbi összejövetelről.
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