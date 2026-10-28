Reggelente zsibbad a bal kisujjad? Ezt a tünetet ne hagyd figyelmen kívül

A reggelente visszatérő ujjzsibbadás mögött idegnyomódás vagy nyaki gerincprobléma is állhat. Mutatjuk, mire figyelj, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Felébredsz, és mielőtt még kinyitnád a szemed, már érzed: a bal kezed kisujja és gyűrűsujja zsibbad, mintha tűk szurkálnák belülről. Megrázod a kezed, néhány perc múlva elmúlik, aztán el is felejted az egészet. Csakhogy ha ez a jelenség hétről hétre visszatér, pláne úgy, hogy ősszel szaporodnak az epizódok, érdemes jobban odafigyelni rá, mert a nyaki gerinc üzenhet rajta keresztül.

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Miért pont a kisujj és a gyűrűsujj?

A kéz ujjainak érzőidegei nem véletlenszerűen futnak be a nyaki gerincből. A kisujj és a gyűrűsujj külső fele jellemzően ugyanazon idegpálya, a könyök belső oldalán futó ideg mentén kap információt, amely a nyak alsó szakaszáról ered. Ha ezen a pályán valahol nyomás vagy irritáció keletkezik, a tünet nem feltétlenül ott jelentkezik, ahol a probléma gyökere van, hanem az ideg lefutásának végén, vagyis az ujjakban. Ezt hívják kisugárzó tünetnek, és ez az egyik oka, hogy sokan csak legyintenek rá, pedig a háttérben a gerinc egy adott szegmense szorulhat.

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