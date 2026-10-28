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Bántották a gyerekemet az iskolában a cipője miatt – a bullying, ami a szülőt is megviseli
Pexels

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Bántották a gyerekemet az iskolában a cipője miatt – a bullying, ami a szülőt is megviseli

Váradi Petra
Írta 2026.10.28.
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Egy lyukas cipő miatt csúfolták az iskolában a hét éves fiamat, én pedig akkor szembesültem azzal, hogy a pénzügyi nehézségeinkből ő is többet érez, mint gondoltam.

A fiam, Bence hét évesen tanult meg igazán csendben lenni. Nem úgy, ahogy a nyugodt gyerekek szoktak, hanem úgy, mintha valamit eltitkolna. Egy kedd reggel nem jött ki a szobájából, pedig a sulibusz tíz perc múlva indult. Bekopogtam, és ott ült az ágya szélén, a cipőjét nézte, ami a padlón hevert, az orránál szétnyílva, kibomlott varrással.

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Addig a napig azt hittem, hogy a nehézségeket én viselem a vállamon, nem ő. Elváltam, amikor Bence négyéves volt, és azóta egyedül nevelem. Volt, hogy a villanyszámlát két részletben fizettem ki, mert egyszerre nem fért bele, de valahogy mindig megoldódott.

Azt gondoltam, amíg van meleg étel az asztalon és tiszta ruha a szekrényben, a gyerekem nem érzi meg, hogy szűkösen élünk.

Aznap reggel kiderült, hogy tévedtem. Azt mondta, inkább beteget jelent, mert Dani megint gúnyolódott vele a tornateremben, amiért lyukas a cipője, olyan, mint a hajléktalanoké.

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Bántották a gyerekemet az iskolában a cipője miatt – a bullying, ami a szülőt is megviseli

Bántották a gyerekemet az iskolában a cipője miatt – a bullying, ami a szülőt is megviseli

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