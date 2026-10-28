Bántották a gyerekemet az iskolában a cipője miatt – a bullying, ami a szülőt is megviseli

Egy lyukas cipő miatt csúfolták az iskolában a hét éves fiamat, én pedig akkor szembesültem azzal, hogy a pénzügyi nehézségeinkből ő is többet érez, mint gondoltam.

A fiam, Bence hét évesen tanult meg igazán csendben lenni. Nem úgy, ahogy a nyugodt gyerekek szoktak, hanem úgy, mintha valamit eltitkolna. Egy kedd reggel nem jött ki a szobájából, pedig a sulibusz tíz perc múlva indult. Bekopogtam, és ott ült az ágya szélén, a cipőjét nézte, ami a padlón hevert, az orránál szétnyílva, kibomlott varrással.

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Addig a napig azt hittem, hogy a nehézségeket én viselem a vállamon, nem ő. Elváltam, amikor Bence négyéves volt, és azóta egyedül nevelem. Volt, hogy a villanyszámlát két részletben fizettem ki, mert egyszerre nem fért bele, de valahogy mindig megoldódott.

Azt gondoltam, amíg van meleg étel az asztalon és tiszta ruha a szekrényben, a gyerekem nem érzi meg, hogy szűkösen élünk.

Aznap reggel kiderült, hogy tévedtem. Azt mondta, inkább beteget jelent, mert Dani megint gúnyolódott vele a tornateremben, amiért lyukas a cipője, olyan, mint a hajléktalanoké. Olvass még a témában „Nem teszel jót ezzel” – ne hazudd a gyereknek, hogy boldog a házasságod Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti Ezt hozza 2026. október 14. a numerológia szerint: elmélyülés és belső bölcsesség Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

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