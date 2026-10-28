Bőrkabátfazonok, amik 50 felett is jól állnak – melyiket viselnéd?

A bőrkabát 50 felett is lehet stílusos és nőies! Mutatjuk, mely fazonokkal kombinálhatod könnyedén az eleganciát és a modern megjelenést.

A bőrkabát nem csak a fiatalok ruhatárában mutat jól: a megfelelő szabással 50 felett is a gardrób egyik legjobb darabja lehet. A klasszikus motoros dzsekitől a hosszított bőrblézerig többféle fazon közül választhatsz, attól függően, hogy a lezser vagy az elegánsabb megjelenés áll közelebb hozzád.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A klasszikus motoros dzseki, ami sosem megy ki a divatból

A cipzáras, galléros motoros dzseki igazi alapdarab, amely farmerrel és elegánsabb ruhákkal is jól működik. Nem kell hozzá tetőtől talpig vagány szettet választanod: egy egyszerű pólóval, egyenes szárú farmerrel és bokacsizmával éppen annyira lesz karakteres, amennyire szükséges.

Ha visszafogottabb megjelenésre vágysz, válassz kevésbé szegecses, letisztult modellt, amelyen a cipzárak és a díszítőelemek sem uralják az összhatást. A csípőcsont környékéig érő fazon különösen praktikus lehet, mert könnyen kombinálható különböző nadrágokkal és szoknyákkal. Olvass még a témában Julia Roberts ikonikus frizurái, amelyekért ma is rajong a világ 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol A legjobb színes sportcipők a meleg évszakokra Menő még a boci? Íme az idei ősz legállatibb-trendjei és a kedvenc darabjaim közülük

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