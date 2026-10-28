október 28. Simon, Szimonetta napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☀️
október 28. Simon, Szimonetta napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☀️
Bőrkabátfazonok, amik 50 felett is jól állnak – melyiket viselnéd?
Pexels

Címlap / Stílus / Divat / Bőrkabátfazonok, amik 50 felett is jól...

Bőrkabátfazonok, amik 50 felett is jól állnak – melyiket viselnéd?

Váradi Petra
Írta 2026.10.28.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A bőrkabát 50 felett is lehet stílusos és nőies! Mutatjuk, mely fazonokkal kombinálhatod könnyedén az eleganciát és a modern megjelenést.

A bőrkabát nem csak a fiatalok ruhatárában mutat jól: a megfelelő szabással 50 felett is a gardrób egyik legjobb darabja lehet. A klasszikus motoros dzsekitől a hosszított bőrblézerig többféle fazon közül választhatsz, attól függően, hogy a lezser vagy az elegánsabb megjelenés áll közelebb hozzád.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

1. A klasszikus motoros dzseki, ami sosem megy ki a divatból

A cipzáras, galléros motoros dzseki igazi alapdarab, amely farmerrel és elegánsabb ruhákkal is jól működik. Nem kell hozzá tetőtől talpig vagány szettet választanod: egy egyszerű pólóval, egyenes szárú farmerrel és bokacsizmával éppen annyira lesz karakteres, amennyire szükséges.

Ha visszafogottabb megjelenésre vágysz, válassz kevésbé szegecses, letisztult modellt, amelyen a cipzárak és a díszítőelemek sem uralják az összhatást. A csípőcsont környékéig érő fazon különösen praktikus lehet, mert könnyen kombinálható különböző nadrágokkal és szoknyákkal.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

Ezeket olvassák most

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

Ezzel a tulajdonságoddal fogod meg a pasikat – a csillagjegyed szerint

Ezzel a tulajdonságoddal fogod meg a pasikat – a csillagjegyed szerint

A te gyereked is mondja ezt a mondatot lefekvéskor? Nem jelent túl jót

A te gyereked is mondja ezt a mondatot lefekvéskor? Nem jelent túl jót

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.