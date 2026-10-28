Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

Egy friss, áttörő elemzés újfent megvilágította, hogy a hálószobánk éjszakai fényszennyezése nem csupán a másnapi kipihentségünket befolyásolja, hanem csendben, éveken át formálhatja a legfontosabb szervünk egészségét is.
A láthatatlan fényszennyezés
Jellemzően észre sem vesszük, de amikor elalváshoz készülődünk, a beszűrődő utcai lámpák fénye vagy a szobában lévő készülékek apró LED-jelzései miatt a szervezetünk nem tud teljesen ellazulni. Egy átfogó, 2026-ban publikált elemzésben (Nighttime light exposure and cardiac structure and function) csuklós érzékelők segítségével követték nyomon több mint 70 000 felnőtt éjszakai fénykitettségét.
A szakemberek kifejezetten olyan fényhatásokat regisztráltak, amelyek már gátolhatják a természetes alvási hormon, a melatonin termelődését. A követési időszak megdöbbentő eredményeket hozott: a legvilágosabb szobában alvók körében
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a teljes sötétségben pihenőkhöz képest.
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