Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

Sokak számára a képernyő derengő fénye jelenti az esti megnyugvást, a menedéket a napi stressz elől, de a megszokás mögött olyan élettani folyamatok rejlenek, amelyekre érdemes fokozottan odafigyelned.

Egy friss, áttörő elemzés újfent megvilágította, hogy a hálószobánk éjszakai fényszennyezése nem csupán a másnapi kipihentségünket befolyásolja, hanem csendben, éveken át formálhatja a legfontosabb szervünk egészségét is.

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A láthatatlan fényszennyezés

Jellemzően észre sem vesszük, de amikor elalváshoz készülődünk, a beszűrődő utcai lámpák fénye vagy a szobában lévő készülékek apró LED-jelzései miatt a szervezetünk nem tud teljesen ellazulni. Egy átfogó, 2026-ban publikált elemzésben (Nighttime light exposure and cardiac structure and function) csuklós érzékelők segítségével követték nyomon több mint 70 000 felnőtt éjszakai fénykitettségét.

A szakemberek kifejezetten olyan fényhatásokat regisztráltak, amelyek már gátolhatják a természetes alvási hormon, a melatonin termelődését. A követési időszak megdöbbentő eredményeket hozott: a legvilágosabb szobában alvók körében Olvass még a témában A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod! Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz

29%-kal nőtt a szívelégtelenség,

nőtt a szívelégtelenség, 33%-kal a stroke,

a stroke, 24%-kal a szívroham,

a szívroham, 15%-kal a pitvarfibrilláció,

a pitvarfibrilláció, 26%-kal a keringési betegségek miatti halálozás kockázata

a teljes sötétségben pihenőkhöz képest.

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