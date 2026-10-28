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Gyümölcsök, amik egy napot is kibírnak az uzsonnásdobozban – ezt csomagold a suliba
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Gyümölcsök, amik egy napot is kibírnak az uzsonnásdobozban – ezt csomagold a suliba

Váradi Petra
Írta 2026.10.28.
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Nem minden gyümölcs bírja jól az egész délelőttöt az uzsonnásdobozban, de ezekkel nem kell attól tartanod, hogy a gyereked megbarnult vagy összenyomódott falatokat talál.

Ha olyan gyümölcsöt keresel az iskolai uzsonnához, amely reggeltől a szünetig megőrzi az állagát és az ízét, érdemes a kevésbé kényes fajták közül választanod.

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1. Alma – a klasszikus, ami sokáig friss marad

Alma
Unsplash

Az alma az egyik legjobb választás az uzsonnásdobozba, mert egészben csomagolva hosszú órákon át megőrzi a ropogósságát. Nem folyik, nem nyomódik össze könnyen, és a héja természetes védelmet ad a húsának. Ha a gyereked nem szereti harapni, otthon felvághatod gerezdekre, de ilyenkor érdemes egy kevés citromlével meglocsolni, hogy lassabban barnuljon.

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