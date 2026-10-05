Ez a 3 csillagjegy képtelen nemet mondani, hiába szeretne

Kívülről mosolyogva vállalnak el újabb feladatot, újabb találkozót, újabb szívességet, belül pedig már rég elfogyott a türelem.

Ikrek: fél a kimaradástól, ezért sosem mond nemet

Az Ikrek számára a nemet mondás egyenlő azzal, hogy kizárja magát valamiből. Ott a kíváncsiság, a játékosság, az örök vágy, hogy mindenhol jelen legyen, és ez könnyen oda vezet, hogy a naptára percre pontosan tele van, miközben belül egyre jobban elfárad.

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Ami igazán nehézzé teszi a helyzetét, az a saját elvárása: szeretne mindig szórakoztató és elérhető maradni mások számára, és retteg attól, hogy egy visszautasítás után unalmasnak vagy érdektelennek tartják. Így inkább bólint, aztán otthon, egyedül dühöng magában azon, hogy megint nem védte meg a saját idejét.

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