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Ez a 3 csillagjegy képtelen nemet mondani, hiába szeretne
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Ez a 3 csillagjegy képtelen nemet mondani, hiába szeretne

Farkas Izabella
Írta 2026.10.05.
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Kívülről mosolyogva vállalnak el újabb feladatot, újabb találkozót, újabb szívességet, belül pedig már rég elfogyott a türelem.

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