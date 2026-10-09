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Ez a 3 csillagjegy minden apró évfordulóra emlékszik
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Ez a 3 csillagjegy minden apró évfordulóra emlékszik

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
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Három csillagjegy különösen híres arról, hogy a legapróbb, mások számára jelentéktelen évfordulókat is pontosan fejben tartja.

Nem feltétlenül a nagy, kerek dátumokról van szó. Sokkal inkább azokról a mikroszkopikus pillanatokról, amikre a legtöbben rá se hederítenek: mikor hangzott el egy fontos mondat, melyik héten történt egy apró veszekedés, vagy éppen hányadika volt, amikor valaki először főzött neked reggelit.

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Bak: a dátumok őrzője

A Bak jegyűek fejében egy láthatatlan naptár működik, amit senki nem kért tőlük, mégis makacsul vezetik. Ha egy munkahelyi megbeszélésen fél évvel korábban elhangzott egy ígéret, a Bak azt szó szerint felidézi, akár a pontos dátummal együtt. Ez nem színjáték és nem is dicsekvés, egyszerűen így működik az agyuk: a múltat rendszerezik, mert ez ad nekik biztonságot.

Egy Bak barátnőnk mesélte, hogy pontosan emlékszik, melyik vasárnapi ebéden szólalt meg először a húga pasija a család előtt, miközben a többiek már azt sem tudták felidézni, hányan ültek akkor az asztalnál. A precizitás náluk nem hobbi, hanem alapvető belső igény.

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