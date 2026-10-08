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Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint
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Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Schuster Borka
Írta 2026.10.08.
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Nem mindig egy nagy veszekedésből vagy látványos elhidegülésből lehet tudni, hogy valami megváltozott. Az asztrológia szerint a különböző csillagjegyek másképp reagálnak arra, amikor kezd kihunyni bennük a szerelem.

Néha csak azt veszed észre, hogy már nem meséled el neki, mi történt veled, nem érdekel annyira, mit gondol, vagy egyszerűen egyre több időt szeretnél egyedül tölteni. Vajon nálad mi lenne az első árulkodó jel?

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Kos – már nem kezdeményezel

A Kos szeret lendületben lenni, és ez a kapcsolataiban is megmutatkozik. Ha szerelmes, keresi a közös programokat, ötletei vannak, és nem bánja, ha ő teszi meg az első lépést. Ha viszont már nem érzi ugyanazt, egyszer csak elfogy a kezdeményezés. Nem veszekszik feltétlenül – csak már nem érzi fontosnak, hogy történjen valami kettőtök között.

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