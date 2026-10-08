Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Nem mindig egy nagy veszekedésből vagy látványos elhidegülésből lehet tudni, hogy valami megváltozott. Az asztrológia szerint a különböző csillagjegyek másképp reagálnak arra, amikor kezd kihunyni bennük a szerelem.

Néha csak azt veszed észre, hogy már nem meséled el neki, mi történt veled, nem érdekel annyira, mit gondol, vagy egyszerűen egyre több időt szeretnél egyedül tölteni. Vajon nálad mi lenne az első árulkodó jel?

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – már nem kezdeményezel

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A Kos szeret lendületben lenni, és ez a kapcsolataiban is megmutatkozik. Ha szerelmes, keresi a közös programokat, ötletei vannak, és nem bánja, ha ő teszi meg az első lépést. Ha viszont már nem érzi ugyanazt, egyszer csak elfogy a kezdeményezés. Nem veszekszik feltétlenül – csak már nem érzi fontosnak, hogy történjen valami kettőtök között.

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