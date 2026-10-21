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„Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink
Unsplash

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„Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink

Schuster Borka
Írta 2026.10.21.
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Lehet valakit megcsalni úgy is, hogy közben egyszer sem csattan el csók, nem történik szex, és még csak titkos találkozókra sem kerül sor? Három olvasónk azt mesélte el, mikor érezték először, hogy valaki más már túl közel került – vagy éppen ők maguk lépték át a láthatatlan határt.

Egyre több kapcsolatban okoz konfliktust az úgynevezett érzelmi félrelépés, amikor valaki egy harmadik emberrel alakít ki olyan bizalmas, intim kapcsolatot, amely korábban a párjával kötötte össze.

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„A kolléganője tudta róla a legtöbbet, én pedig egyre kevesebbet”

Nő egy széken ül felhúzott térdekkel
Unsplash

„Nem az zavart, hogy sokat beszéltek, hanem az, hogy egyszer csak ő lett az első ember, akinek mindent elmondott”mondja a 34 éves Nóra.

„A férjemmel hét éve voltunk együtt, amikor új munkahelyre került. Az egyik kolléganőjével hamar összebarátkoztak, és eleinte tényleg nem láttam ebben semmi rosszat. Aztán feltűnt, hogy a nő pontosan tudja, mi történik vele. Tudta, ha rossz napja volt, ha összeveszett a főnökével, ha valamire büszke volt. Egy idő után azt vettem észre, hogy én ezeket már csak utólag hallom.

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