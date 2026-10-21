„Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink

Egyre több kapcsolatban okoz konfliktust az úgynevezett érzelmi félrelépés, amikor valaki egy harmadik emberrel alakít ki olyan bizalmas, intim kapcsolatot, amely korábban a párjával kötötte össze.
„A kolléganője tudta róla a legtöbbet, én pedig egyre kevesebbet”
„Nem az zavart, hogy sokat beszéltek, hanem az, hogy egyszer csak ő lett az első ember, akinek mindent elmondott” – mondja a 34 éves Nóra.
„A férjemmel hét éve voltunk együtt, amikor új munkahelyre került. Az egyik kolléganőjével hamar összebarátkoztak, és eleinte tényleg nem láttam ebben semmi rosszat. Aztán feltűnt, hogy a nő pontosan tudja, mi történik vele. Tudta, ha rossz napja volt, ha összeveszett a főnökével, ha valamire büszke volt. Egy idő után azt vettem észre, hogy én ezeket már csak utólag hallom.
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