Okosabb vagy, mint egy könyvtáros? Teszteld a tudásodat!

Vannak emberek, akik egy könyvtárban úgy mozognak, mintha hazamennének: tudják, melyik polcon mi van, és azt is, melyik évben jelent meg. Te is ilyen fejben? Ez a kvíz most próbára teszi.
Ezúttal irodalmi és nyelvi kérdésekkel indítunk, hiszen a magyar klasszikusok és a nyelvtan rejtett szépségei mindig tartogatnak meglepetéseket – aztán szépen átevezünk a földrajz, a fizika, a művészettörténet és a gasztronómia vizeire is.
Nem kell irodalomtanárnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts: elég, ha szeretsz olvasni, néha megnézel egy dokumentumfilmet, és kíváncsi vagy a világra.
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Ki írta a „Kőszívű ember fiai” című regényt?
A regény 1869-ben jelent meg, és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit dolgozza fel a Baradlay fiúk történetén keresztül.
Melyik magyar költő írta a „Tiszta szívvel” című verset?
József Attila verse 1925-ben jelent meg, és provokatív, lázadó hangvétele komoly botrányt kavart megjelenésekor.
Ki írta a „Csongor és Tünde” című drámai költeményt?
Vörösmarty Mihály 1830-ban írt mesejátéka a magyar romantikus irodalom egyik legszebb darabja.
Melyik szófajba tartozik a „de” szó a magyar nyelvben?
A „de” ellentétes kötőszó, amely két mondatrészt vagy tagmondatot kapcsol össze, ellentétet fejezve ki közöttük.
Ki írta a „Jónás könyve” című elbeszélő költeményt?
Babits Mihály 1938-ban írta ezt a művet, amely a bibliai Jónás próféta történetét dolgozza fel szemléletes, modern hangvétellel.
Melyik ország fővárosa Jakarta?
Jakarta Indonézia fővárosa és egyben az ország legnépesebb városa, Jáva szigetén fekszik.
Hány játékos alkotja egy futballcsapat kezdő felállását a pályán?
Egy labdarúgó-mérkőzésen mindkét csapat 11 játékossal – a kapussal együtt – kezdi a találkozót.
Melyik madárfaj a leggyorsabb zuhanórepülésben?
A vándorsólyom zuhanórepülés közben akár 300 kilométer per órás sebességet is elérhet, így a Föld egyik leggyorsabb állata.
Melyik ázsiai ország konyhájára jellemző a kókusztej és a citromfű gyakori használata?
A thai konyha jellegzetes ízvilágát a kókusztej, a citromfű és a chili együttes használata adja.
Ki festette „Az emlékezet állandósága” című, olvadó órákat ábrázoló festményt?
A festmény 1931-ben készült, az olvadó órák motívuma azóta a szürrealizmus egyik legismertebb képi szimbóluma.
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