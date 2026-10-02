Okosabb vagy, mint egy könyvtáros? Teszteld a tudásodat!

Irodalom, tudomány, földrajz, művészet – 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Vannak emberek, akik egy könyvtárban úgy mozognak, mintha hazamennének: tudják, melyik polcon mi van, és azt is, melyik évben jelent meg. Te is ilyen fejben? Ez a kvíz most próbára teszi.

9 könyv, amit életedben legalább egyszer el kell olvasnod A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ezúttal irodalmi és nyelvi kérdésekkel indítunk, hiszen a magyar klasszikusok és a nyelvtan rejtett szépségei mindig tartogatnak meglepetéseket – aztán szépen átevezünk a földrajz, a fizika, a művészettörténet és a gasztronómia vizeire is.

Nem kell irodalomtanárnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts: elég, ha szeretsz olvasni, néha megnézel egy dokumentumfilmet, és kíváncsi vagy a világra. Olvass még a témában Miért van szüksége a felnőtteknek is játékra? A válasz meglepőbb, mint gondolnád Okosabb vagy, mint egy irodalomtanár? Teszteld a tudásodat! 5 régi magyar karácsonyi szokás, ami annyira különlegessé teszi az ünnepet! 3 új rejtélyes Netflix-sorozat, ami hamar a képernyő elé szegez

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Akárhogy is sikerült, egy biztos: a tudás sosem alszik, csak néha szundikál egyet – legközelebb is várunk egy újabb fejtörővel!

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