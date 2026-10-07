4 csillagjegy, akire bármilyen titkot rábízhatsz – nem fogja továbbadni

Van, akinek nyugodtan elmondhatod a legféltettebb titkaidat is – ez a 4 csillagjegy híres arról, hogy nem adja tovább, amit rábíztál.

Ha egyszer rájuk bíztad a titkodat, onnantól úgy viselkednek, mintha soha nem is hallották volna.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak: aki a hallgatást erénynek tartja

A Bak számára a megbízhatóság nem udvariassági gesztus, hanem identitás kérdése. Ha egy Bak barátodra bízol valamit, az nála automatikusan bekerül abba a kategóriába, amiről egyszerűen nem esik szó, se véletlenül, se poénból, se bor mellett. Nem azért hallgat, mert fél a következményektől, hanem mert a szavahihetőséget a saját hírnevének részeként kezeli, és ezt nem kockáztatja egy pillanatnyi pletykáért cserébe.

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Ami különösen megnyugtató bennük, hogy nem is várnak cserébe hálálkodást vagy visszaigazolást. Egyszerűen tudomásul veszik, hogy valamit rájuk bíztál, és ez lezárja az ügyet. Nincs feszengés, nincs célozgatás, nincs „emlékszel, amit mondtál” típusú visszautalás társaságban. Olvass még a témában 5 dolog, amit a vásárlók most a legjobban keresnek egy lakásban – egy ingatlanszakértő szerint Ezt hozza 2026. szeptember 24. a numerológia szerint: lelki elmélyülés és spiritualitás „Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak Sátrazás kisgyerekkel: életre szóló élmény, vagy közös családi trauma?

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