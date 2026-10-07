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4 csillagjegy, akire bármilyen titkot rábízhatsz – nem fogja továbbadni
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4 csillagjegy, akire bármilyen titkot rábízhatsz – nem fogja továbbadni

Farkas Izabella
Írta 2026.10.07.
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Van, akinek nyugodtan elmondhatod a legféltettebb titkaidat is – ez a 4 csillagjegy híres arról, hogy nem adja tovább, amit rábíztál.

Ha egyszer rájuk bíztad a titkodat, onnantól úgy viselkednek, mintha soha nem is hallották volna.

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A Bak számára a megbízhatóság nem udvariassági gesztus, hanem identitás kérdése. Ha egy Bak barátodra bízol valamit, az nála automatikusan bekerül abba a kategóriába, amiről egyszerűen nem esik szó, se véletlenül, se poénból, se bor mellett. Nem azért hallgat, mert fél a következményektől, hanem mert a szavahihetőséget a saját hírnevének részeként kezeli, és ezt nem kockáztatja egy pillanatnyi pletykáért cserébe.

Ami különösen megnyugtató bennük, hogy nem is várnak cserébe hálálkodást vagy visszaigazolást. Egyszerűen tudomásul veszik, hogy valamit rájuk bíztál, és ez lezárja az ügyet. Nincs feszengés, nincs célozgatás, nincs „emlékszel, amit mondtál” típusú visszautalás társaságban.

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