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Csíksomlyó rejtett kincse: a hegytetőn álló kápolna, amelyhez évszázadok óta zarándokolnak
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Csíksomlyó rejtett kincse: a hegytetőn álló kápolna, amelyhez évszázadok óta zarándokolnak

Váradi Petra
Írta 2026.10.14.
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Csíksomlyó nemcsak a híres pünkösdi búcsúról nevezetes: a Kissomlyó-hegy tetején álló, évszázados Salvator-kápolna csendes ösvényen és különleges zarándokhagyományokon keresztül tárja fel a vidék rejtett arcát.

Bő száz méteres szintkülönbség választja el a csíksomlyói kegytemplom környékét attól a kis kápolnától, amely a Kissomlyó-hegy magaslatán áll. A hegyoldalon, a fenyőerdőn átvezető ösvényen felfelé kapaszkodva a nedves avar és a fák között átszűrődő fény egészen más hangulatot teremt, mint a lent nyüzsgő zarándokhely.

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Csíksomlyót a legtöbben a pünkösdi zarándoklatról ismerik, amikor hatalmas tömeg gyűlik össze a Kis- és Nagysomlyó közötti nyeregben, a Hármashalom-oltár körül. A Salvator-kápolna azonban egy egészen más arcát mutatja meg a vidéknek. A Kissomlyó-hegy tetején álló, középkori eredetű kápolna Urunk színeváltozásának tiszteletére épült, búcsúját pedig minden évben augusztus 6-án tartják.

A Jézus hágója vezet fel a hegytetőre

Az odavezető ösvény nem egyszerű sétapark: a Jézus hágója Erdély egyik legismertebb szabadtéri keresztútja. A Kissomlyó meredek oldalán, fenyőerdőn át vezető út stációi a Salvator-kápolnához kísérik a zarándokokat. A keresztút története legalább a 19. század első feléig nyúlik vissza, és a pünkösdi búcsú idején ma is sokan végigjárják.

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A hegy a vallási hagyományok mellett más közösségi eseményeknek is helyet ad: a közeli nyeregben rendezik meg például az Ezer Székely Leány Napját. Ahogy egyre magasabbra érünk a fák között, egyszer csak feltűnik a kápolna világos fala, mögötte pedig a Csíki-medence látványa.

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