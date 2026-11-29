Miért hangzik mégis bocsánatkérésnek?
Mert minden formai eleme megvan. Ott az ige, ott a sajnálat, és ott a másik ember is a mondatban. Csak éppen a felelősség alanya csúszik el: nem az történik, hogy „hibáztam”, hanem az, hogy „te így élted meg”. A tett elpárolog, marad a te érzelmi reakciód, ami a mondat logikája szerint már a te problémád.
Ha valaki elfelejti elhozni a gyereket az edzésről, a valódi bocsánatkérés úgy hangzik: elfelejtettem, bocsánat, holnap beállítok egy emlékeztetőt. Az álbocsánatkérés úgy: sajnálom, hogy ennyire felhúztad magad rajta. A második mondat után te fogod magad magyarázni, és közben észre sem veszed, hogy a téma a mulasztásról a te idegességedre váltott.
Mit véd ez a mondat valójában?
A hibabeismerés önképet érintő művelet. Aki úgy nőtt fel, hogy a tévedés szégyennel, büntetéssel vagy a szeretet elvesztésével járt, annak a „rontottam” kimondása nem egy apró kellemetlenség, hanem komoly belső fenyegetés. Ilyenkor a pszichológia nyelvén énvédő mechanizmus lép működésbe: nem hazudni akar az illető, hanem megőrizni magáról azt a képet, hogy ő alapvetően rendes, figyelmes ember.
Ezért is olyan nehéz vitatkozni vele. Nem arról szól a párbeszéd, hogy mi történt – hiszen a tényekben sokszor egyet is értetek –, hanem arról, hogy ki milyen ember. És ezt a szintet a másik mindenáron védi.
A rokon mondatok, amelyek ugyanezt csinálják
- „Nem úgy értettem.” A szándékra hivatkozik, miközben a hatásról beszélnél.
- „Sajnálom, ha megbántottalak.” A feltételes mód beépített kiskapu: lehet, hogy meg sem történt.
- „Bocsánat, de te kezdted.” A „de” után minden visszavonja, ami előtte állt.
- „Túl érzékeny vagy erre.” A problémát a másik idegrendszerébe helyezi át.
- „Már ezerszer bocsánatot kértem.” A mennyiség helyettesíti a tartalmat.
Mi történik azzal, aki hallgatja
Rövid távon semmi látványos. Hosszú távon viszont kialakul egy sajátos reflex: a másik fél elkezdi előre lefordítani magának a sérelmeit arra a nyelvre, amit a partnere még elfogad. Egyre kevesebbszer hozza szóba a dolgokat, mert tudja, hogy a végén neki kell majd magyarázkodnia a saját dühe miatt. Ezt a lassú visszahúzódást a párterápiában dolgozók gyakran látják: nem a veszekedés sokasága az igazi rossz jel, hanem az, amikor az egyik fél abbahagyja a próbálkozást.
Hogyan lehet mégis érdemben válaszolni rá
A legtöbbet az segít, ha nem a mondat őszinteségéről kezdesz vitázni, hanem visszaterelsz a konkrétumhoz. „Nem azt szeretném megbeszélni, hogy én mit éreztem, hanem azt, hogy elmaradt a telefon.” Ez nem bántó, nem vádol, viszont nem is engedi, hogy a beszélgetés a te érzelmi állapotod elemzése legyen.
Segít az is, ha konkrét kérést fogalmazol meg a jövőre nézve. A hibabeismerést sokan nem tudják kimondani, a viselkedésváltozásra viszont képesek. Ha valaki legközelebb tényleg szól, hogy csúszik, az többet ér, mint egy tökéletesre csiszolt bocsánatkérés.
És ha magadon kapod?
Szinte mindenki használta már ezt a mondatot, jellemzően akkor, amikor fáradt volt, szégyellte magát, vagy egyszerűen le akarta zárni a vitát. A különbség nem abban van, hogy kicsúszik-e a szádon, hanem abban, hogy ez-e az egyetlen eszközöd. Érdemes egyszer kipróbálni a sima változatot, mindenféle toldalék nélkül: „Igazad van, elrontottam.” Legtöbbször semmi nem történik utána – és leginkább ez a meglepő benne.
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