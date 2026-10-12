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4 csillagjegy, akinek egy régi álma válhat valóra októberben
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4 csillagjegy, akinek egy régi álma válhat valóra októberben

Váradi Petra
Írta 2026.10.12.
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Négy csillagjegy számára különleges fordulatokat hozhat október: egy régi vágy végre elérhető közelségbe kerülhet, és új lehetőségek nyílhatnak meg előttük.

Októberben négy csillagjegy szülöttei különösen közel kerülhetnek ahhoz, hogy valóra váltsanak egy régen dédelgetett álmot. A Vénusz hátráló mozgása a vágyak és a korábbi döntések újragondolására ösztönözhet, miközben a hónap közepén a Jupiter támogató fényszögei az önbizalomnak és a fejlődésnek is kedvezhetnek. A nagy fordulat nem feltétlenül egyik napról a másikra érkezik, de egy régi terv most új lendületet kaphat.

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Az Oroszlán régóta vágyhat arra, hogy megmutassa, mire képes, és végre elismerést kapjon azért, amit eddig a háttérben épített. Októberben a Jupiter az Oroszlán jegyében halad, ami az asztrológiai értelmezés szerint felerősítheti az önbizalmat, a kreativitást és a kiteljesedés iránti vágyat. Egy korábban félretett terv, egy új munkalehetőség vagy egy személyes projekt ismét előtérbe kerülhet. A régi álom most azért kerülhet közelebb a megvalósuláshoz, mert végre mersz kiállni érte. Ne várj arra, hogy valaki más adjon engedélyt a kezdéshez: a következő lépést neked kell megtenned.

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