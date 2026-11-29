Megkeseredtünk, vagy csak megrepedezett a rózsaszín szemüveg? Nőket kérdeztünk a férfiakról.

Apámat felhívom, hogy ne felejtse el felköszönteni anyámat a szülinapján – különben elfelejtené – ő pedig ahelyett, hogy megköszönné, hogy emlékeztetem, gyorsan megkér, hogy vegyek neki valamit helyette. Ha későn érek haza, már nem megyek el futni, mert sötétben nem biztonságos.

A húgom felhív sírva, hogy a barátja megint csúnyán beszélt vele és „dagadtnak” nevezte, az elvált, háromgyerekes barátnőm – akinek a volt férje évek óta nem fizet gyerektartást – megírja, hogy az utcán egy férfi közölte a 12 (!) éves lányával, hogy „szívesen megfektetné.”

És minden napra húsz ilyen jut, én meg ne utáljam meg a férfiakat… Mégis, hogyan?! Olvass még a témában „Giccs, kamu szeretet és kapkodás” – te miért utálod a karácsonyt? Feltöltődés és ünnepi várakozás: így hat rád csillagjegyed szerint a Nyilas szezon Ezt hozza 2026. november 8. a numerológia szerint: harmónia és kapcsolódás Nem gyártok mesterséges karácsonyi hangulatot: megvárom, amíg magától megérkezik

Rossz példák tömkelege Mindig későn érő típus voltam, amikor a barátnőim már nagyban pasiztak, én még kis nembántsvirág voltam, így kb. akkor kezdtem el fiúzni, amikor ők már kezdtek megállapodni. A szingli nők gondtalan életét éltem, amikor ők házasodtak, családot alapítottak, és mivel láttam, hogy milyen lemondással jár a gyerekvállalás – főleg egy nőnek – úgy döntöttem, hogy köszönöm, de azt hiszem, én ebből nem kérek. Azóta már mind elváltak és minden egyes történet egy horrorsztori. Azokról a volt férjekről, akiket én is húsz éve ismerek – és az elején nekem is szimpatikus, jófej pasiknak tűntek – bebizonyosodott, hogy igazi semmirekellők. Van köztük pocsék apa, alkoholista, sorozatos megcsaló és minden pénzt elverő. Egyetlen olyan házasságot nem látok a környezetemben, ami kiegyensúlyozott, és a barátnőim, akik egykor kicsit sajnáltak a szingliségem miatt, most mind azt mondják, hogy „én csináltam jól", hogy nem házasodtam.

Férfiak világa Sétálok a kislányommal és reménykedem, hogy nem látja a házfalon hatalmas pénisz-graffitiket. Megkérdezi, mikor látja apát, én pedig nem tudom mit mondjak neki, mert az apja egy éve felénk sem nézett. Látok egy papot, amint a templomba siet, és arra gondolok, hogy az istene a nőket eleve alacsonyabb rendűeknek tartja a férfiaknál, és hogy vajon miként hatna a lányom önbizalmára, ha azt tanulná, hogy „Az Anya, a lány és a szentlélek" vagy „Isten lánya és a 12 női apostol?" Nem könnyű lelkesen olvasni neki a meséket, amikben jön a királyfi és minden jóra fordul az életében egy férfinak köszönhetően.

Szakmai ártalom Egy válóperes ügyvéd asszisztense vagyok, tehát minden nap olyan emberekkel találkozom, akik már nem hisznek a szerelemben, vagy legalábbis abban a pillanatban éppen nagyon nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az itt eltöltött év nem változtatott bennem semmit, mert nehéz figyelmen kívül hagyni azt, hogy szinte minden házasság a férj miatt bomlik fel. Nem keseredtem meg, de akaratomon kívül is gyűjtöm az infót. Még nem tartok ott, hogy kijelentsem, minden férfi disznó, de szerintem még pár év itt és menthetetlenül férfigyűlölő leszek.

A környezet Mérnök vagyok, tehát egész életemben férfiak által uralt területen dolgoztam. Egyre nehezebbre esik kedvesnek lennem hozzájuk, mivel a karrierem során több száz pasival dolgoztam együtt, és mindössze három volt, aki tisztelt és egyenrangú félként kezelt. Összesen három. Értelmetlenül Annyi nőt ismerek, aki feladta a fiatalságát, a személyiségét és a szemében levő csillogást csak azért, hogy jó feleség legyen... Akik inkább meghúzzák magukat egy pocsék kapcsolatban, mert már nincs erejük szakítani és újrakezdeni. Nők, akik inkább lenyelik a fájdalmukat, csak hogy béke legyen. Én is ilyen voltam, aztán a volt férjem döntött helyettem is és elhagyott egy nálam tízessel fiatalabb nőért. A válás viszont nem tragédia volt, hanem az újjászületésem. És azóta inkább maradok pasi nélkül, minthogy belemenjek egy ilyen lassú önfeladásba.