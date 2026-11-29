Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas vallomások következnek! Férfiak vallanak őszintén arról, hogyan viszonyulnak valójában a nőkhöz.

Én apa nélkül nőttem fel öt lánytestvérrel, tehát kedvelem a nőket, de elismerem, hogy a férfitársaim többsége nem – és el is mondom, miért. Mert kiskorunkban nem azt tanítják nekünk, hogyan legyünk férfiak, hanem hogy NE legyünk olyanok, mint a lányok.

„Ne sírj, ne hisztizz, ne legyél gyenge! Úgy futsz, mint egy lány, úgy dobsz, mint egy lány, úgy ütsz, mint egy lány! Mi vagy te, lány?!”

Hogyan alakuljon ki szeretet és tisztelet a fiúkban a másik nem iránt, ha a legnagyobb sértés és szégyen olyannak lenni, mint egy lány? Amikor nagyobbak vagyunk, akkor is csak annyit tanítanak a nőkről, hogy egy szép női partner státuszszimbólum a többi férfi előtt. Sajnos így nevelnek minket, senki nem tanítja meg, hogy kedveljük a nőket.

Érdekesség Nem mondom, hogy utálom a nőket, de – hacsak nem szexről van szó – nem keresem a társaságukat. Bocsi, de nincs bennetek semmi érdekes. Azt akarjátok, hogy valaki húzzon egy gyűrűt az ujjatokra, utána meg azt, hogy gyereket szüljetek és kész, ennyiről szól a nők élete. Ebben pedig nincs semmi különleges, mert feleségnek és anyának lenni hétköznapi dolog. Mégis, mi érdekeset mondhat nekem egy nő – hogy milyen rúzst vett, elmosogatott vagy pelenkát cserélt? Célok Minket csak addig érdekel, hogy mi a hobbid, milyen volt a gyerekkorod és mik a céljaid az életben, amíg ágyba nem viszünk. Ha már megszereztünk, onnantól számunkra minden mondanivalód idegesítő fecsegés. Minden férfi, aki ezt tagadja: hazudik.

Matek Férfiként arra jutottam, hogy ha fékezem a vágyaimat és anélkül tekintek a nőkre, kiderül, hogy rém unalmasak… A legfontosabb Szeretem a feleségem, de hogy kedvelem-e…? Nem hiszem. A barátaimat kedvelem, akikkel el tudok menni horgászni, akikkel tudok beszélgetni a kocsikról, vadászatról, mindenféle kütyükről. A feleségemet ezek a témák nem érdeklik, engem meg az ő dolgai nem érdekelnek. Van egy lányom, aki szép, aranyos és szeretem, de az igazi örömöt a fiam születése hozta meg. Ő olyan természet, mint én, és ugyanaz az érdeklődési köre, mint az enyém. Ő jön velem horgászni, imád velem szerelgetni a sufniban és őrülten jófej kiskrapek. Olyan okosakat kérdez, hogy az eszem megáll, és már most remek a humora! Őt nemcsak szeretem, hanem kedvelem is, mert jó vele lenni.

Társaság Fogalmazzunk úgy, hogy beszélgetőpartnerként tolerálom a nőket, de a férfiakat preferálom. Őszintén Csak a meleg pasik kedvelik a nőket és keresik a társaságukat. Nem ismerek olyan férfit, aki önszántából töltene időt olyan nőkkel, akikhez nem vonzódik. Meghatározva Sajnos minden nőt a háztartás, a férje és a gyereknevelés határoz meg, a legtöbben ezek köré építik a személyiségüket. Kevés hölgy van – bár manapság egyre több –, aki nemet mond a családra és inkább önmegvalósít. Ezek a nők lehetnek érdekesek, mert például művészek, vagy sokat utaznak, esetleg valami különleges munkájuk van (sebész, mérnök, küzdősportoló stb.), de ez a típus talán millióból egy. A nők többsége továbbra is panaszkodó feleség vagy neurotikus anyuka. Ezektől a típusoktól pedig irtózom.