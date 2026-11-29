A fűszertartóim ábécérendben álltak, amikor lementem reggel. Nem én raktam így őket: a bazsalikom a borsika mellett, a kakukkfű a kurkuma után, a sor végén a vaníliás cukor, amit amúgy a sütis fiókban szoktam tartani. Rita, a férjem húga, aznap reggel fél hétkor már kávét főzött, és láthatóan büszke volt rá, hogy végre „értelme van” a polcnak.

Ez minden évben megtörténik. Rita vidéken él, évente kétszer-háromszor jön fel hozzánk, és olyankor három-négy napig nálunk alszik. Szereti a konyhámat. Pontosabban szereti azt a konyhát, amit ő csinál belőle, amíg itt van. Átpakolja a poharakat a mosogató fölé, mert „ott logikusabb”, a fakanalakat beteszi egy fiókba, mert a pulton por megy rájuk, a serpenyőket pedig méret szerint egymásba rakja, mint egy orosz babát. Aztán elutazik, és én két hétig keresem a sajtreszelőt.

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Évekig nem szóltam. Részben azért, mert tényleg vendég, és a vendéggel az ember nem vitatkozik a kanalakról. Részben azért, mert tudtam, hogy nem rosszindulatból csinálja. Rita ilyen. Otthon nála is minden a helyén van, a mosogató alatt a tisztítószerek címkéje előre néz. Szerintem nyugtatja. Nálunk meg van egy kaotikus pult, egy polc, ahol össze van keverve a méz a tésztával, és ez valószínűleg bekapcsol benne egy kis belső riasztót.

Tavaly viszont kifordult belőlem valami. Péntek este sütöttem volna palacsintát a lányunknak, és nem találtam a merőkanalat. Nyitottam három fiókot, aztán még egyet, a végén a kamrában volt, abban a dobozban, ahová Rita a ritkábban használt konyhai eszközöket gyűjtötte össze, a tartalék zacskók mellé. Ott álltam a kamraajtóban, kezemben a merőkanállal, és azt éreztem, hogy ez a saját lakásom, és mégis keresgélek benne. Nem dühöt. Inkább valami fáradt idegenséget. Olvass még a témában „Meghívott az esküvőjére, de semmit nem tudtam a vőlegényről” – mikor jöttél rá, hogy a barátságaid felszínesek? Milyen adventi koszorú illik hozzád a csillagjegyed szerint? Van, aki a hagyományosra, más a különlegesre esküszik „Gyanúsan sosem volt féltékeny” – Érett felfogású férfiak jó tulajdonságai, amik zavarják a nőket Az egyik évben mindent megterveztem, a másikban csak túl akartam élni – ezért nem várom el magamtól, hogy mindig ugyanúgy ünnepeljek

Nem a fűszerek sorrendje zavart. Az, hogy a saját konyhámban nekem kellett alkalmazkodnom valakihez, aki négy nap múlva hazautazik.

Elmondtam Gábornak, a férjemnek. Ő először nevetett, aztán azt mondta: „Hát szólj neki.” Mintha ez lenne a világ legegyszerűbb dolga. Valójában két hétig fogalmaztam magamban a mondatot, de Rita addigra rég hazautazott, így az egész a következő látogatásáig maradt. Minden változat vagy túl bántó volt, vagy olyan körülményes, hogy a végére már nem is derült ki, mit akarok.

Idén aztán, amikor Rita megérkezett, és még a bőröndje is az előszobában állt, megfogtam a karját, és azt mondtam neki: „Rita, kérlek, idén hagyd úgy a konyhát, ahogy van. Tudom, hogy nálad jobb rendszer lenne, de én így találok meg mindent.” Pont ennyit. Nem magyaráztam tovább, pedig nagyon akartam. Egy pillanatra megállt. Aztán azt mondta: „Jó.” És utána, kicsit halkabban: „Én azt hittem, segítek.” Ez a mondat jobban elgondolkodtatott, mint bármelyik változat, amit előtte kitaláltam. Mert tényleg azt hitte. Nekem évek óta tolakodás volt, neki meg segítség. Soha nem mondta ki, én meg soha nem kérdeztem meg. A következő napok furcsák voltak. Rita óvatosan mozgott a konyhában, mint aki idegen háztartásban van – ami, tegyük hozzá, igaz is. Egyszer észrevettem, hogy a kezében van egy bögre, és láthatóan azon gondolkodik, hova tegye. Végül letette a pultra, oda, ahova én szoktam. Aztán rám nézett, és felnevetett. Én is. A második nap este együtt csináltunk vacsorát. Ő vágta a hagymát, és közben megkérdezte, hol a kisebbik kés. Megmutattam. Nem pakolta át. Nem is kommentálta, hogy a fiókban össze van keverve a kés a habverővel. Csak elvette, használta, visszatette. Attól kezdve egyszerűbb volt együtt mozogni a konyhában, mint az előző években. Harmadnap mégis adott egy tippet: hogy a sütőpapírt érdemes lenne egy állítható tartóba tenni, mert folyton legurul a polcról. Igaza volt. Megvettem azóta. De ezt ő mondta, én meg eldöntöttem, hogy jó ötlet, és ez a két dolog nem ugyanaz, mint amikor hazajövök, és már másként van. Nem tudom, hogy ez jövőre is így lesz-e. Rita érzékeny, és lehet, hogy azóta is azon gondolkodik, mennyire bántó voltam. Lehet, hogy most túl óvatos nálunk, és az sem jó. Egyszer meg kellene kérdeznem tőle, hogy ő hogy élte ezt meg, de valahogy mindig elmarad. A merőkanál viszont a helyén van, a második fiókban, balra.

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