Mit nézzetek decemberben? Összegyűjtöttünk 24 karácsonyi filmet, hogy minden adventi napra jusson egy meghitt, vicces vagy éppen romantikus közös mozizás.

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Mi lenne, ha idén decemberben nemcsak az adventi naptár apró meglepetései, hanem egy-egy közös filmélmény is közelebb hozná a karácsonyt? Összegyűjtöttünk 24 filmet, amelyek között megtalálod a gyerekkorunk kedvenc animációit, a megható karácsonyi történeteket, a romantikus vígjátékokat és azokat a klasszikusokat is, amelyek nélkül szinte elképzelhetetlen az ünnepi időszak. Minden napra jut egy újabb alkotás, így december 1-jétől egészen szentestéig hangolódhattok a karácsonyra.

Kezdjük az adventi mozizást egy igazi klasszikussal! A Jégkorszak első részében a morcos mamut, Manny, a kissé ügyetlen lajhár, Sid és a kardfogú tigris, Diego különös társaságot alkotva indulnak útnak, hogy visszajuttassanak egy embergyereket a családjához. A humoros kaland rengeteg szerethető pillanatot tartogat, miközben a barátság és az összetartozás fontosságára is emlékeztet. Olvass még a témában Golyóálló mellény, lézeres szemműtét, kromoszómák és még 10 fontos dolog, amit nő talált fel, de nem tudsz róla Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem Lógó mell, hónaljszőr, cellulit: Női test „problémák”, amiket azért találtak ki, hogy termékeket sózzanak ránk Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat!

December 2. – Jégvarázs A Disney egyik legnépszerűbb animációja tökéletes választás a téli hangolódáshoz. Elsa különleges jégvarázslata miatt örök tél borul Arendelle királyságára, ezért húga, Anna útnak indul, hogy megtalálja őt, és megmentse otthonukat. Olaf, a vidám hóember, a fülbemászó dalok és a testvéri szeretet története garantáltan meghozza a kedvet egy kis téli mesenézéshez. December 3. – Karácsonyi krónikák Mi történik, ha két gyerek véletlenül keresztülhúzza a Mikulás karácsonyi terveit? A Karácsonyi krónikákban Kate és Teddy Pierce megpróbálják filmre venni a Télapót, ám a kaland váratlanul komoly fordulatot vesz, amikor a szán lezuhan, és veszélybe kerül az ajándékok kiszállítása. Kurt Russell vagány, humoros Mikulása egészen új színt visz a jól ismert karácsonyi történetbe.

December 4. – Polar Expressz A Polar Expressz egy varázslatos utazásra invitál, amelynek során egy kisfiú szenteste különleges vonatra száll, hogy eljusson az Északi-sarkra. Az út során új barátokat szerez, izgalmas kalandokba keveredik, és fokozatosan megérti, miért olyan különleges a karácsony. A látványos animáció és a meghitt hangulat miatt ez az egyik legjobb választás egy közös családi filmestére. December 5. – Tapló Télapó Ha a hagyományos, megható karácsonyi történetek helyett valami igazán szókimondóra vágytok, Billy Bob Thornton fekete komédiája egészen másfajta ünnepi hangulatot teremt. Willie látszólag Mikulásnak öltözve dolgozik egy áruházban, valójában azonban egyáltalán nem a gyerekek megajándékozása a célja. A Tapló Télapó szándékosan provokatív, helyenként meglehetősen durva humorú film, ezért ezt inkább a felnőttek esti programjának ajánljuk.

December 6. – A Grincs Mikulás helyett ezen a napon egy zöld, mogorva figurával találkozhattok, aki legszívesebben az egész karácsonyt eltörölné. A Grincs a Kifalva fölötti hegyen él, és egyetlen célja, hogy elrontsa a lakók legkedvesebb ünnepét. Amikor azonban találkozik a kedves és lelkes Cindy Louval, lassan ráébred, hogy a karácsony sokkal többről szól, mint az ajándékokról és a díszekről. December 7. – Klaus – A karácsony titkos története Ez a gyönyörű animáció egészen különleges módon meséli el, hogyan születhetett meg a Mikulás legendája. Jesper, a lusta postás egy távoli, zord szigetre kerül, ahol összebarátkozik a magányos játékgyárossal, Klausszal. Közös akciójuk váratlanul megváltoztatja az egész közösség életét, és egyre több embernek ad okot arra, hogy újra higgyen a jóságban.

December 8. – Mi a manó Buddy egész életében azt hitte, hogy ő is egyike a Mikulás apró segítőinek, ám egy nap kiderül, hogy valójában ember, ezért New Yorkba indul, hogy megtalálja az édesapját. A hatalmas városban azonban nem könnyű eligazodnia, különösen úgy, hogy a karácsonyi lelkesedésével mindenkit meglep. Will Ferrell bolondos vígjátéka tele van szerethető jelenetekkel, és remek választás, ha egy igazán vidám filmre vágytok. December 9. – Ollókezű Edward Tim Burton különleges hangulatú filmje nem klasszikus karácsonyi történet, mégis tökéletesen illik a téli estékhez. Edward egy különös teremtmény, akinek kezei helyén éles ollók vannak, ezért nehezen találja a helyét az emberek világában. Amikor egy kedves család befogadja, megismeri a barátságot és a szerelmet, ám mássága miatt hamarosan szembe kell néznie az előítéletekkel is. A havas jelenetek és Danny Elfman felejthetetlen zenéje különösen meghitt hangulatot teremtenek.

December 10. – Karácsonyi vakáció A Griswold család számára a karácsony mindig nagy esemény, Clark pedig idén minden eddiginél tökéletesebb ünnepet szeretne szervezni. A hatalmas karácsonyi dekoráció, a családi összejövetel és a gondosan megtervezett vacsora azonban sorra váratlan bonyodalmakba torkollik. Chevy Chase klasszikus vígjátéka azoknak szól, akik szerint az ünnepi készülődés néha inkább komédia, mint idilli mese. December 11. – A fiú, akit Karácsonynak hívnak Nikolas, a fiatal fiú egy különleges utazásra indul, hogy megtalálja édesapját, aki egy titokzatos falut keres az északi vidéken. Útja során manókkal, beszélő állatokkal és számtalan váratlan kalanddal találkozik, miközben lassan kibontakozik előtte a karácsony igazi varázsa. Ez a látványos, szívmelengető fantasy remek választás azoknak, akik szeretik a klasszikus mesék hangulatát.

December 12. – Karácsony Artúr Elgondolkodtatok már azon, hogyan képes a Mikulás egyetlen éjszaka alatt minden gyerekhez eljuttatni az ajándékokat? A Karácsony Artúr erre a kérdésre ad humoros és fantáziadús választ, miközben bemutatja a Télapó modern, technológiával felszerelt ajándékgyárát. Amikor azonban egy gyermek ajándéka kimarad a kiszállításból, Artúr elindul, hogy még időben megmentse a karácsonyát. December 13. – Bridget Jones naplója A karácsonyi időszakhoz egy kis romantikus káosz is hozzátartozik, erre pedig Bridget Jones története tökéletes példa. A harmincas éveiben járó Bridget elhatározza, hogy új életet kezd, lefogy, leszokik a rossz szokásairól, és végre megtalálja a szerelmet. A naplóbejegyzésekből kibontakozó történet tele van kínos helyzetekkel, humorral és romantikával, ráadásul a karácsonyi jelenetek is különleges hangulatot adnak neki.

December 14. – Rossz anyák karácsonya Mi történik, ha három édesanya úgy dönt, hogy idén nem akar megfelelni az ünnepi elvárásoknak? Amy, Kiki és Carla megpróbálnak lazábban hozzáállni a karácsonyhoz, ám a saját édesanyjuk váratlan látogatása alaposan felborítja a terveiket. A Rossz anyák karácsonya szókimondó vígjáték, amely görbe tükröt tart a tökéletes ünnep utáni hajszának, és elsősorban felnőtteknek ajánlott. December 15. – Igazából szerelem Az ünnepi romantikus filmek egyik megkerülhetetlen klasszikusa, amely több különálló történeten keresztül mutatja be, milyen sokféleképpen jelenhet meg a szerelem. A londoni szereplők élete karácsony közeledtével különböző pontokon kapcsolódik össze, miközben mindenki a saját boldogságát keresi. Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley és a többi remek színész története egyszerre vicces, megható és szívszorító.

December 16. – Karácsonyi cserebere Mi történik, ha két, megszólalásig hasonló nő úgy dönt, hogy néhány napra helyet cserél? A chicagói cukrász és egy európai hercegség leendő hercegnéje karácsony előtt találkozik, majd elhatározzák, hogy kipróbálják egymás életét. A terv persze hamar bonyodalmakhoz vezet, miközben mindketten olyan élményekkel és érzésekkel gazdagodnak, amelyekre egyáltalán nem számítottak. December 17. – Múlt karácsony Kate egy londoni karácsonyi ajándékboltban dolgozik, miközben az élete meglehetősen messze áll attól, amit korábban elképzelt magának. Egy nap megismerkedik Tommal, aki egészen más szemléletet hoz a mindennapjaiba, és arra ösztönzi, hogy újra megtalálja önmagát. Emilia Clarke és Henry Golding romantikus filmje tele van ünnepi fényekkel, zenével és egy váratlan fordulattal, amely miatt a történet sokáig emlékezetes marad.

December 18. – Ebenezer Az új, Johnny Depp főszereplésével készült Ebenezer Charles Dickens klasszikus Karácsonyi énekének sötétebb hangulatú újragondolása. A történet középpontjában a kapzsi és rideg Ebenezer Scrooge áll, akinek karácsony éjszakáján különös látogatók mutatják meg múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének következményeit. A gótikus fantasyvilág és a különleges szereplőgárda miatt ez a változat azoknak lehet érdekes, akik egy komorabb, látványosabb ünnepi történetre vágynak. December 19. – Tényleg több mint testőr Egy kis romantika és havas montanai táj: ennél többre nem is feltétlenül van szükség egy könnyed decemberi filmestéhez. A történetben egy profi testőrnő egy híres színész védelmére kap megbízást, ám a közös utazás során a munkakapcsolatuk lassan egészen más irányt vesz. Amikor karácsonykor egy párnak adják ki magukat, a színjátékból valódi érzelmek születhetnek.

December 20. – Télapu Scott Calvin élete egyetlen különös karácsony estén teljesen megváltozik, amikor a Mikulás váratlanul eltűnik, ő pedig magára ölti a piros ruhát. Hamarosan rá kell döbbennie, hogy nem egyszerű jelmezről van szó: fokozatosan maga is a Télapóvá változik. Tim Allen klasszikus családi vígjátéka humorral és varázslattal idézi meg a karácsony hangulatát. December 21. – Karácsonyra megjövök A Herendi Gábor rendezésében készült magyar családi vígjáték középpontjában Míra és Attila áll, akik három lányukat nevelik. Míra évekkel korábban feladta ügyvédi karrierjét, hogy a családnak szentelhesse az idejét, férje azonban úgy gondolja, a háztartás vezetése nem jelent különösebb kihívást. Amikor Míra megelégeli a mindennapos teendőket, és egy hétre Balira utazik, Attilának egyedül kell helytállnia a gyerekek körüli feladatokban, miközben a munkahelyén a karácsonyi céges rendezvény megszervezése is rá vár. A közelgő ünnepek és a családi káosz garantálják a humoros pillanatokat ebben a könnyed, mégis elgondolkodtató magyar karácsonyi vígjátékban.

December 22. – Muppeték karácsonyi éneke A Muppet-figurák sajátos humorukkal keltenek új életre egy jól ismert karácsonyi klasszikust. Gonzo, Kermit és társaik Ebenezer Scrooge történetét mesélik el, akinek három szellem segítségével kell szembenéznie saját viselkedésével. A bájos bábfigurák, a zenés jelenetek és Michael Caine alakítása miatt kicsiknek és nagyoknak is kellemes szórakozás lehet. December 23. – Holiday Karácsony előtt egy nappal jöhet egy igazán romantikus, bekuckózós film! Iris és Amanda teljesen más életet élnek, mégis hasonló csalódásokkal küzdenek, ezért úgy döntenek, hogy az ünnepekre lakást cserélnek: egyikük Angliába, másikuk Kaliforniába utazik. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law és Jack Black története a szerelemről, az újrakezdésről és az önmagunkra találásról szól, ráadásul a havas angol vidéki ház látványa önmagában is ünnepi hangulatot teremt.