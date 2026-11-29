A bokáig érő gyapjúkabát egyetlen ponton tud elromlani: a lábbelinél. Ha a kabát alja és a cipő között megbicsaklik az arány, hiába a drága szövet, az egész sziluett nehézkes lesz. Négy párosítás van, ami évről évre kijön a dologból, és nem kell hozzá divatheti bennfentesnek lenni.

Mielőtt belevágunk, egy alapszabály, ami mindegyikre vonatkozik: a hosszú kabát függőleges vonalat rajzol, ezért a cipő akkor működik, ha ezt a vonalat folytatja, nem töri meg. Vízszintes elvágások – például egy félmagas, lötyögő szár a vádli közepén – pont ezt rontják el.

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1. Térdcsizma vagy magas szárú csizma: a legbiztosabb választás

Ha egy párosításra kellene szavazni, ez az. A térd alá érő, nem túl bő szárú bőrcsizma a hosszú kabát alatt szinte eltűnik, és pontosan ezért jó: a szem végigfut a kabáton, a szoknyán vagy nadrágon, majd a csizmaszáron, megszakítás nélkül.

Szűk farmerhez, leggingshez, ceruzaszoknyához a legmegbízhatóbb.

A sarok lehet bármilyen: blokksarok, alacsony sarok, de a lapos talp is elegáns, ha a szár feszes.

Az azonos színcsaládban tartott csizma és harisnya optikailag megnyújtja a lábat – fekete harisnyához fekete csizma, barna szövetnadrághoz konyakbarna.

Amit kerülj: a vádlin ráncot vető, túl puha szárat. Hosszú kabát alatt ez azonnal rendetlennek látszik. Olvass még a témában Tele a szekrényed, de nincs egy rongyod se? Nekem egyetlen délelőtt helyre tette a ruhatáramat Stílusosan, könnyebb bőrönddel: Így kombinálhatod ugyanazt a ruhát háromféleképpen a nyaraláson Így viseld a lenvászon ruhákat anélkül, hogy gyűrötten nézne ki egész nap A szardínia a legújabb beauty-kaja őrület – de mit tesz a bőröddel?

2. Bokacsizma, de a megfelelő magasságban A bokacsizma a legtöbb nő szekrényében ott van, és remekül működik hosszú kabáthoz – egy feltétellel. A szára pontosan a bokánál záródjon, ne a boka fölött néhány centivel, mert az a legkegyetlenebb magasság: optikailag levág egy darabot a lábszárból. A Chelsea-fazon, a cipzáras bokacsizma és a hegyes orrú, enyhe sarkú változat mind beválik. Nadrággal hordva a nadrág szára ideális esetben épp a csizma felső pereméig ér, vagy egy-két centivel ellepi – így nem látszik ki csupasz bokarész. Ha szoknyához veszed fel, legyen vastag, sötét harisnya vagy akár ugyanolyan árnyalatú zokni a csizmában: a megszakítatlan színfolyam itt is mindent megold. 3. Fehér sneaker és bakancs: a lazább, de tiszta vonal A hosszú gyapjúkabát és a sportcipő párosítása ma már teljesen bevett, és nem is újdonság: a kontraszt éppen attól érdekes, hogy a szigorú szabású felsőrész mellé kerül valami hétköznapi. A kulcs a cipő állapota és formája. Válassz letisztult, alacsony szárú bőr sneakert – a klasszikus fehér modellek, mint az Adidas Stan Smith vagy a Common Projects-stílusú egyszínű fazonok a legbiztosabbak.

bőr sneakert – a klasszikus fehér modellek, mint az Adidas Stan Smith vagy a Common Projects-stílusú egyszínű fazonok a legbiztosabbak. A koszos, elnyűtt futócipő azonnal lerontja a kabátot. Télen ez valós kockázat, ezért érdemes külön, csak erre tartott párt használni.

Vastagabb talpú bakanccsal – Dr. Martens-típusú fűzős fazonnal – a kabát kifejezetten karakteres lesz, különösen egyenes szárú farmerrel. Ennél a párosításnál a nadrág hossza számít a legtöbbet: a túl hosszú, a cipőn gyűrődő szárú nadrág mindent összekuszál. 4. Loafer vagy balerina vastag zoknival A hagyományosan tavaszi-őszi loafer télen is működik, ha nem félünk a zoknitól. A vastag, bordázott gyapjúzokni és a nehéz talpú bőr loafer kombinációja az egyik legkönnyebben elérhető elegáns téli megjelenés, mert egyszerre praktikus és rendezett. A zokni színe itt döntő: ha a nadrággal vagy a cipővel egy árnyalatban van, a lábfej nem tűnik aránytalanul nagynak. Semleges kabáthoz – szürkéhez, tevebarnához, feketéhez – a sötétkék, szürke, bordó zokni jó választás. Fontos szempont, hogy a loafer talpa legyen vastagabb, gumis, mert a vékony bőrtalp csúszós és hideg. Ha ezt megoldottuk, a fazon kifejezetten jól mutat bokánál végződő nadrághoz vagy midiszoknyához. Mit érdemes kerülni hosszú kabát alatt Néhány fazon rendre megbosszulja magát. A vékony pántos, nyitott cipő télen önmagában furcsa, de hosszú gyapjúkabáttal különösen aránytalan. A nagyon magas, tűsarkú szandálcsizma ugyanígy: a kabát súlyos szövetéhez túl törékeny. A vádli közepén végződő csizmaszár pedig szinte mindenkin rosszul mutat – kivéve, ha szándékosan hosszabb, a csizmát ellepő szoknyát viselünk hozzá. A sok apró részlet, csat, lánc, fém díszítés szintén elvonja a figyelmet arról, ami a kabátban a legjobb: a nyugodt, egyenes vonalról. Érdemes egyszer, tükör előtt végigpróbálni a szekrényben lévő cipőket ugyanazzal a kabáttal. Tíz perc, és utána egész télen nem kell gondolkodni rajta reggelente.

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