Mielőtt belevágunk, egy alapszabály, ami mindegyikre vonatkozik: a hosszú kabát függőleges vonalat rajzol, ezért a cipő akkor működik, ha ezt a vonalat folytatja, nem töri meg. Vízszintes elvágások – például egy félmagas, lötyögő szár a vádli közepén – pont ezt rontják el.
1. Térdcsizma vagy magas szárú csizma: a legbiztosabb választás
Ha egy párosításra kellene szavazni, ez az. A térd alá érő, nem túl bő szárú bőrcsizma a hosszú kabát alatt szinte eltűnik, és pontosan ezért jó: a szem végigfut a kabáton, a szoknyán vagy nadrágon, majd a csizmaszáron, megszakítás nélkül.
- Szűk farmerhez, leggingshez, ceruzaszoknyához a legmegbízhatóbb.
- A sarok lehet bármilyen: blokksarok, alacsony sarok, de a lapos talp is elegáns, ha a szár feszes.
- Az azonos színcsaládban tartott csizma és harisnya optikailag megnyújtja a lábat – fekete harisnyához fekete csizma, barna szövetnadrághoz konyakbarna.
Amit kerülj: a vádlin ráncot vető, túl puha szárat. Hosszú kabát alatt ez azonnal rendetlennek látszik.
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2. Bokacsizma, de a megfelelő magasságban
A bokacsizma a legtöbb nő szekrényében ott van, és remekül működik hosszú kabáthoz – egy feltétellel. A szára pontosan a bokánál záródjon, ne a boka fölött néhány centivel, mert az a legkegyetlenebb magasság: optikailag levág egy darabot a lábszárból.
A Chelsea-fazon, a cipzáras bokacsizma és a hegyes orrú, enyhe sarkú változat mind beválik. Nadrággal hordva a nadrág szára ideális esetben épp a csizma felső pereméig ér, vagy egy-két centivel ellepi – így nem látszik ki csupasz bokarész.
Ha szoknyához veszed fel, legyen vastag, sötét harisnya vagy akár ugyanolyan árnyalatú zokni a csizmában: a megszakítatlan színfolyam itt is mindent megold.
3. Fehér sneaker és bakancs: a lazább, de tiszta vonal
A hosszú gyapjúkabát és a sportcipő párosítása ma már teljesen bevett, és nem is újdonság: a kontraszt éppen attól érdekes, hogy a szigorú szabású felsőrész mellé kerül valami hétköznapi. A kulcs a cipő állapota és formája.
- Válassz letisztult, alacsony szárú bőr sneakert – a klasszikus fehér modellek, mint az Adidas Stan Smith vagy a Common Projects-stílusú egyszínű fazonok a legbiztosabbak.
- A koszos, elnyűtt futócipő azonnal lerontja a kabátot. Télen ez valós kockázat, ezért érdemes külön, csak erre tartott párt használni.
- Vastagabb talpú bakanccsal – Dr. Martens-típusú fűzős fazonnal – a kabát kifejezetten karakteres lesz, különösen egyenes szárú farmerrel.
Ennél a párosításnál a nadrág hossza számít a legtöbbet: a túl hosszú, a cipőn gyűrődő szárú nadrág mindent összekuszál.
4. Loafer vagy balerina vastag zoknival
A hagyományosan tavaszi-őszi loafer télen is működik, ha nem félünk a zoknitól. A vastag, bordázott gyapjúzokni és a nehéz talpú bőr loafer kombinációja az egyik legkönnyebben elérhető elegáns téli megjelenés, mert egyszerre praktikus és rendezett.
A zokni színe itt döntő: ha a nadrággal vagy a cipővel egy árnyalatban van, a lábfej nem tűnik aránytalanul nagynak. Semleges kabáthoz – szürkéhez, tevebarnához, feketéhez – a sötétkék, szürke, bordó zokni jó választás.
Fontos szempont, hogy a loafer talpa legyen vastagabb, gumis, mert a vékony bőrtalp csúszós és hideg. Ha ezt megoldottuk, a fazon kifejezetten jól mutat bokánál végződő nadrághoz vagy midiszoknyához.
Mit érdemes kerülni hosszú kabát alatt
Néhány fazon rendre megbosszulja magát. A vékony pántos, nyitott cipő télen önmagában furcsa, de hosszú gyapjúkabáttal különösen aránytalan. A nagyon magas, tűsarkú szandálcsizma ugyanígy: a kabát súlyos szövetéhez túl törékeny.
A vádli közepén végződő csizmaszár pedig szinte mindenkin rosszul mutat – kivéve, ha szándékosan hosszabb, a csizmát ellepő szoknyát viselünk hozzá. A sok apró részlet, csat, lánc, fém díszítés szintén elvonja a figyelmet arról, ami a kabátban a legjobb: a nyugodt, egyenes vonalról.
Érdemes egyszer, tükör előtt végigpróbálni a szekrényben lévő cipőket ugyanazzal a kabáttal. Tíz perc, és utána egész télen nem kell gondolkodni rajta reggelente.
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