10 kérdés gasztronómiából és általános műveltségből – kiderül, van-e esélyed egy rádiós kvízjáték fődíjára.

Vasárnap délelőtt, forró kávé mellett semmi sem jobb egy jó kis fejtörőnél – főleg, ha közben olyan dolgokat tudhatsz meg, amiket eddig nem is sejtettél a konyhai titkokról vagy a nagyvilág érdekességeiről. Ez a kvíz pont erre való: szórakoztat, és közben csendben okosít is.

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A kérdések egy jó harmada gasztronómiai témájú, hiszen ki ne szeretne egy kicsit beljebb kukkantani a világ konyháinak kulisszái mögé? A többi kérdés történelemtől a földrajzon át a művészetig kalandozik, hogy mindenki találjon kedvére valót.

Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak egy kis figyelemre és néhány jól bevált általános műveltségi morzsára. Lássuk, hányat sikerül eltalálnod! Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy természetfilmek narrátorával? Teszteld a tudásodat! Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy átlagos műveltségi vetélkedő nyertese? Teszteld a tudásodat! „A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

Vágj bele, és derítsd ki, hogy ülnél-e be nyugodt szívvel egy rádiós kvízjáték stúdiójába!

0% Melyik fűszer adja a hagyományos spanyol paella jellegzetes sárga színét? Pirospaprika Kurkuma Sáfrány Helyes! Helytelen! A sáfrány a világ egyik legdrágább fűszere, hiszen egy krókuszfajta virágjának bibéiből nyerik, kézi munkával. Tovább >> Melyik ország hagyományos itala a gyümölcsökkel kevert, borból készülő sangria? Portugália Olaszország Spanyolország Helyes! Helytelen! A sangria spanyol eredetű, nevét a borra utaló 'sangre' (vér) szóból kapta, utalva élénkvörös színére. Tovább >> Melyik ország konyhaművészetéhez köthető hagyományosan a cékla alapú borscsleves? Ukrajna Görögország Törökország Helyes! Helytelen! A borscs élénk piros színét a cékla adja, és bár Kelet-Európa több országában is kedvelt, eredete Ukrajnához köthető. Tovább >> Melyik nyelvből ered a 'ketchup' szó, amely eredetileg egy ázsiai halszósz neve volt? Francia Kínai Arab Helyes! Helytelen! A szó a kínai hokkien nyelvjárás 'kê-tsiap' kifejezéséből származik, amelyet később a maláj nyelv is átvett, mielőtt Európába került volna. Tovább >> Melyik városhoz köthető a világhírű Sacher torta megalkotása? Budapest Bécs Prága Helyes! Helytelen! A tortát a hagyomány szerint 1832-ben Franz Sacher készítette el először egy bécsi herceg megbízásából. Tovább >> Melyik ókori civilizáció építette fel a kambodzsai Angkor Wat templomegyüttest? Kínai Birodalom Maja civilizáció Khmer Birodalom Helyes! Helytelen! Az Angkor Wat a 12. században épült a Khmer Birodalom fővárosában, és a világ egyik legnagyobb vallási épületegyüttese. Tovább >> Melyik ország fővárosa Ottawa? Ausztrália Kanada Új-Zéland Helyes! Helytelen! Ottawa Kanada fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Toronto. Tovább >> Mi a köznapi konyhasó kémiai neve? Nátrium-klorid Kalcium-karbonát Kálium-klorid Helyes! Helytelen! A nátrium-klorid (NaCl) kristályos vegyület, amely tengervízben és sóbányákban egyaránt megtalálható. Tovább >> Melyik magyar író írta a 'Pál utcai fiúk' című regényt? Molnár Ferenc Mikszáth Kálmán Móricz Zsigmond Helyes! Helytelen! A regény 1906-ban jelent meg, és azóta is a magyar iskolai kötelező olvasmányok egyik klasszikusa. Tovább >> Melyik reneszánsz festő alkotta meg a 'Vénusz születése' című festményt? Sandro Botticelli Raffaello Michelangelo Helyes! Helytelen! A festmény a 15. század végén készült, és jelenleg a firenzei Uffizi Képtárban tekinthető meg. Tovább >> Lepipálnád egy rádiós kvízjáték nyertesét? Teszteld a tudásodat! Egy kis rásegítés még nem árt Nem lett tele a pontgyűjtő kártyád, de ez tényleg nem baj – a tudás olyasmi, ami folyamatosan épül, és ma is tanultál pár érdekességet. Legközelebb talán pont ezek a morzsák segítenek majd egy újabb kérdésnél. Addig is: egy jó beszélgetés egy pohár bor mellett épp ennyi tudással is tökéletesen működik. Szolid, de becsületes teljesítmény Jól teljesítettél, a tudásod stabil alapokon nyugszik – nem minden részletet tudtál, de a lényeget mindig megérezted. Egy rádiós kvízjátékban simán bejutnál a középmezőnybe, és valljuk be, ez egyáltalán nem rossz hely. Kvízbajnoki szint Lenyűgöző! A tudásod szélesen terjed a gasztronómiától a művészeten át a földrajzig – pont az a fajta vegyes műveltség, ami egy igazi kvízbajnokot jellemez. Ha legközelebb hallasz egy rádiós kvízjátékról, nyugodtan jelentkezz – a fődíj simán becsúszhat a konyhaszekrényedbe. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen eredmény jött ki, egy biztos: aki idáig eljutott, az szereti próbára tenni magát – ez pedig önmagában is dicséretes dolog.

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