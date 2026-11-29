Vasárnap délelőtt, forró kávé mellett semmi sem jobb egy jó kis fejtörőnél – főleg, ha közben olyan dolgokat tudhatsz meg, amiket eddig nem is sejtettél a konyhai titkokról vagy a nagyvilág érdekességeiről. Ez a kvíz pont erre való: szórakoztat, és közben csendben okosít is.
A kérdések egy jó harmada gasztronómiai témájú, hiszen ki ne szeretne egy kicsit beljebb kukkantani a világ konyháinak kulisszái mögé? A többi kérdés történelemtől a földrajzon át a művészetig kalandozik, hogy mindenki találjon kedvére valót.
Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak egy kis figyelemre és néhány jól bevált általános műveltségi morzsára. Lássuk, hányat sikerül eltalálnod!
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Melyik fűszer adja a hagyományos spanyol paella jellegzetes sárga színét?
A sáfrány a világ egyik legdrágább fűszere, hiszen egy krókuszfajta virágjának bibéiből nyerik, kézi munkával.
Melyik ország hagyományos itala a gyümölcsökkel kevert, borból készülő sangria?
A sangria spanyol eredetű, nevét a borra utaló 'sangre' (vér) szóból kapta, utalva élénkvörös színére.
Melyik ország konyhaművészetéhez köthető hagyományosan a cékla alapú borscsleves?
A borscs élénk piros színét a cékla adja, és bár Kelet-Európa több országában is kedvelt, eredete Ukrajnához köthető.
Melyik nyelvből ered a 'ketchup' szó, amely eredetileg egy ázsiai halszósz neve volt?
A szó a kínai hokkien nyelvjárás 'kê-tsiap' kifejezéséből származik, amelyet később a maláj nyelv is átvett, mielőtt Európába került volna.
Melyik városhoz köthető a világhírű Sacher torta megalkotása?
A tortát a hagyomány szerint 1832-ben Franz Sacher készítette el először egy bécsi herceg megbízásából.
Melyik ókori civilizáció építette fel a kambodzsai Angkor Wat templomegyüttest?
Az Angkor Wat a 12. században épült a Khmer Birodalom fővárosában, és a világ egyik legnagyobb vallási épületegyüttese.
Melyik ország fővárosa Ottawa?
Ottawa Kanada fővárosa, bár az ország legnagyobb és legismertebb városa Toronto.
Mi a köznapi konyhasó kémiai neve?
A nátrium-klorid (NaCl) kristályos vegyület, amely tengervízben és sóbányákban egyaránt megtalálható.
Melyik magyar író írta a 'Pál utcai fiúk' című regényt?
A regény 1906-ban jelent meg, és azóta is a magyar iskolai kötelező olvasmányok egyik klasszikusa.
Melyik reneszánsz festő alkotta meg a 'Vénusz születése' című festményt?
A festmény a 15. század végén készült, és jelenleg a firenzei Uffizi Képtárban tekinthető meg.
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