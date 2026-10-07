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50 felett sem kell tartanod a kötött ruhától – így válaszd ki a legelőnyösebb fazont
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50 felett sem kell tartanod a kötött ruhától – így válaszd ki a legelőnyösebb fazont

Váradi Petra
Írta 2026.10.07.
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A testhez simuló kötött ruha 50 felett sem tiltólistás: a megfelelő fazonnal, anyaggal és színnel kifejezetten előnyös sziluettet alakíthatsz ki.

A bordázott, testhez simuló kötött ruha ott lóg a legtöbb szekrény hátsó sarkában, gondosan elrejtve a blézerek mögé. Sokan úgy gondolják, ez a darab már csak a húszéveseknek való, pedig pont fordítva igaz: jól megválasztva ez lehet az egyik legelőnyösebb ruhadarab egy ötven fölötti nő számára.

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Miért fél tőle mindenki 50 fölött

A testhezálló kötött anyag nem bocsát meg minden apró egyenetlenséget, ezért sokan inkább a laza szabású, bő pulóverek és tunikák mögé menekülnek, abban a hitben, hogy azok jobban leplezik a formákat. A valóság az, hogy a bő, formátlan darabok gyakran pont az ellenkező hatást érik el: eltüntetik a derékvonalat, és összességében nagyobbnak mutatják a testet, mint amekkora valójában.

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