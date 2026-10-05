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Besárgult és barnul a tuják lombja? Ezt tedd még ősszel, hogy ne pusztuljon tovább
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Besárgult és barnul a tuják lombja? Ezt tedd még ősszel, hogy ne pusztuljon tovább

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
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Barnul a tuják lombja? Mutatjuk, mit tehetsz még ősszel, hogy megállítsd a kiszáradást, és felkészítsd a növényt a télre.

Ha ősszel azt látod, hogy a tuják barnulni kezdenek, még nem feltétlenül kell lemondanod róluk. A barnulásnak több oka is lehet, de ha a hajtások száraznak tűnnek, a lomb ritkul, és a növény egyre több helyen veszít a zöld színéből, ősszel még tehetsz azért, hogy ne romoljon tovább az állapota.

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Először nézd meg, él-e még a barna ág

A barna szín önmagában még nem jelenti azt, hogy a tuja elpusztult. Egy kisebb ágat óvatosan megkarcolhatsz a körmöddel: ha alatta zöld szövetet találsz, az adott hajtás még élhet. Ha viszont teljesen barna és száraz, az a rész már nem fog visszazöldülni.

A teljesen elszáradt ágakat érdemes eltávolítani, de ősszel ne kezdj nagyobb mértékű metszésbe. Előbb azt kell kideríteni, mi okozza a barnulást.

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