Besárgult és barnul a tuják lombja? Ezt tedd még ősszel, hogy ne pusztuljon tovább

Barnul a tuják lombja? Mutatjuk, mit tehetsz még ősszel, hogy megállítsd a kiszáradást, és felkészítsd a növényt a télre.

Ha ősszel azt látod, hogy a tuják barnulni kezdenek, még nem feltétlenül kell lemondanod róluk. A barnulásnak több oka is lehet, de ha a hajtások száraznak tűnnek, a lomb ritkul, és a növény egyre több helyen veszít a zöld színéből, ősszel még tehetsz azért, hogy ne romoljon tovább az állapota.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Először nézd meg, él-e még a barna ág

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A barna szín önmagában még nem jelenti azt, hogy a tuja elpusztult. Egy kisebb ágat óvatosan megkarcolhatsz a körmöddel: ha alatta zöld szövetet találsz, az adott hajtás még élhet. Ha viszont teljesen barna és száraz, az a rész már nem fog visszazöldülni.

A teljesen elszáradt ágakat érdemes eltávolítani, de ősszel ne kezdj nagyobb mértékű metszésbe. Előbb azt kell kideríteni, mi okozza a barnulást.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.