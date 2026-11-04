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3 csillagjegy, aki bűntudatot érez, ha vásárol
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3 csillagjegy, aki bűntudatot érez, ha vásárol

Váradi Petra
Írta 2026.11.04.
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Nem mindenki tud gondtalanul költekezni: az asztrológia szerint ez a három csillagjegy különösen nehezen viseli, ha saját magára ad ki pénzt.

Vannak, akik gondolkodás nélkül megveszik azt, ami megtetszik nekik, mások viszont még egy régóta vágyott ruhadarab vagy apró szépségápolási termék megvásárlása után is rosszul érzik magukat. Hiába engedhetnék meg maguknak, a pénzköltés után rögtön azon kezdenek gondolkodni, valóban szükségük volt-e az adott holmira. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet erre az érzésre.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Szűz – Minden kiadást alaposan megkérdőjelez

A Szűz számára a tudatos tervezés és a kiszámíthatóság rendkívül fontos, ezért a pénzügyeiben sem szeret felelőtlen döntéseket hozni. Még akkor is képes hosszasan mérlegelni egy vásárlást, ha egyébként bőven belefér a költségvetésébe. Miután megvesz valamit, gyakran újra és újra átgondolja, valóban jó döntést hozott-e, vagy inkább félre kellett volna tennie azt az összeget. A legkisebb felesleges kiadás miatt is lelkiismeret-furdalása lehet, különösen akkor, ha úgy érzi, nem a legfontosabb dolgokra költötte a pénzét.

Ennek a 4 csillagjegynek a november új lendületet hozhat a munkájában

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