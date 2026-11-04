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Ősz végi kirándulás Schönbrunnban – ezeket érdemes megnézned
Pixabay

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Ősz végi kirándulás Schönbrunnban – ezeket érdemes megnézned

Váradi Petra
Írta 2026.11.04.
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Fedezd fel Schönbrunn legszebb látnivalóit egy késő őszi kirándulás során, és élvezd a kastély, a park és a karácsonyi vásár különleges hangulatát!

Novemberben egészen különleges hangulata van a bécsi Schönbrunn kastélynak. A nyári turistaforgalom már lecsengett, a park fái még őrzik az ősz utolsó színeit, a kastély előtti díszudvarban pedig hamarosan az adventi időszak fényei is megjelennek. Ha egy kellemes őszi kirándulást tervezel, a császári rezidencia ilyenkor is rengeteg látnivalót kínál, ráadásul a történelmi épületek és a hatalmas kert felfedezése akár egy teljes napra is tartalmas programot jelenthet.

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Miért érdemes novemberben felkeresni Schönbrunnt?

A Schönbrunn egész évben Bécs egyik legnépszerűbb látványossága, de a késő őszi időszak egészen más arcát mutatja. A parkban már kevesebb a látogató, a lehulló falevelek és a barokk épületek pedig különleges hátteret adnak a sétáknak. A hűvösebb idő ellenére is érdemes több órát szánni a környék felfedezésére, hiszen a kastélyon kívül számos érdekes látnivaló várja az érkezőket.

November elején még az adventi forgatag előtti nyugodtabb hangulatot élvezhetjük, a hónap első hetétől azonban már a karácsonyi vásár is bekapcsolódik a programba. Így akár egyetlen kirándulás során is megtapasztalhatjuk Schönbrunn történelmi és ünnepi hangulatát.

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