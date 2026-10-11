október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Beköltöztem az új lakásomba, és az első...

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam, biztos voltam benne, hogy eltaláltam – egészen az első éjszakáig. Azóta valami megváltozott, és nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy nem vagyok egyedül.

Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam ezt a kis, felújított garzont a belvárosban, biztos voltam benne, hogy eltaláltam. Világos, magas mennyezetű, régi épület, pont olyan hangulata volt, amilyet mindig is szerettem volna. Az ingatlanos szerint az épület a század elején épült, és a legtöbb eredeti részletét sikerült megőrizni a felújítás során, a stukkókat, a parkettát, még a régi ablakkilincseket is. Az első éjszakán, még be sem rendezkedtem rendesen, csak egy matracot dobtam le a földre, mégis furcsán éreztem magam, mintha valaki figyelne.

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint?

Az első jelek

Azt hittem, csak az új környezet szokatlansága okozza ezt az érzést, hiszen egy idegen térben mindenki érzékenyebb a hangokra és az árnyékokra. Az első héten többször felébredtem éjszaka, mindig ugyanabban az időben, hajnali három körül, anélkül hogy bármi konkrét okot találtam volna rá.

Egyszer úgy éreztem, mintha valaki leült volna az ágyam szélére, de amikor felkapcsoltam a lámpát, természetesen senki nem volt ott. Máskor egy halk kopogást hallottam a konyha felől, mintha valaki finoman megkocogtatta volna a csempét, de amikor odamentem, semmi nem indokolta a hangot.

Olvass még a témában

Álmatlanságtól szenvedő fiatal nő
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Ezeket olvassák most

Őszi frizura trendek 50 felett – divatos és fiatalos fazonok

Őszi frizura trendek 50 felett – divatos és fiatalos fazonok

Napi horoszkóp 2026. október 11. – A lelked harmóniára vágyik

Napi horoszkóp 2026. október 11. – A lelked harmóniára vágyik

„Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

„Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.