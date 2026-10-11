Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam ezt a kis, felújított garzont a belvárosban, biztos voltam benne, hogy eltaláltam. Világos, magas mennyezetű, régi épület, pont olyan hangulata volt, amilyet mindig is szerettem volna. Az ingatlanos szerint az épület a század elején épült, és a legtöbb eredeti részletét sikerült megőrizni a felújítás során, a stukkókat, a parkettát, még a régi ablakkilincseket is. Az első éjszakán, még be sem rendezkedtem rendesen, csak egy matracot dobtam le a földre, mégis furcsán éreztem magam, mintha valaki figyelne.
Az első jelek
Azt hittem, csak az új környezet szokatlansága okozza ezt az érzést, hiszen egy idegen térben mindenki érzékenyebb a hangokra és az árnyékokra. Az első héten többször felébredtem éjszaka, mindig ugyanabban az időben, hajnali három körül, anélkül hogy bármi konkrét okot találtam volna rá.
Egyszer úgy éreztem, mintha valaki leült volna az ágyam szélére, de amikor felkapcsoltam a lámpát, természetesen senki nem volt ott. Máskor egy halk kopogást hallottam a konyha felől, mintha valaki finoman megkocogtatta volna a csempét, de amikor odamentem, semmi nem indokolta a hangot.
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