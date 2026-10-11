Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam, biztos voltam benne, hogy eltaláltam – egészen az első éjszakáig. Azóta valami megváltozott, és nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy nem vagyok egyedül.

Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam ezt a kis, felújított garzont a belvárosban, biztos voltam benne, hogy eltaláltam. Világos, magas mennyezetű, régi épület, pont olyan hangulata volt, amilyet mindig is szerettem volna. Az ingatlanos szerint az épület a század elején épült, és a legtöbb eredeti részletét sikerült megőrizni a felújítás során, a stukkókat, a parkettát, még a régi ablakkilincseket is. Az első éjszakán, még be sem rendezkedtem rendesen, csak egy matracot dobtam le a földre, mégis furcsán éreztem magam, mintha valaki figyelne.

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Az első jelek

Azt hittem, csak az új környezet szokatlansága okozza ezt az érzést, hiszen egy idegen térben mindenki érzékenyebb a hangokra és az árnyékokra. Az első héten többször felébredtem éjszaka, mindig ugyanabban az időben, hajnali három körül, anélkül hogy bármi konkrét okot találtam volna rá.

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Egyszer úgy éreztem, mintha valaki leült volna az ágyam szélére, de amikor felkapcsoltam a lámpát, természetesen senki nem volt ott. Máskor egy halk kopogást hallottam a konyha felől, mintha valaki finoman megkocogtatta volna a csempét, de amikor odamentem, semmi nem indokolta a hangot. Olvass még a témában 3 dolog, amit minden iskolareggelen megteszek, hogy mindenkinek jobb legyen a napja Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt „Amikor hullarészegen jelent meg az esküvőmön, azt mondtam: ennyi volt” – Családtagok, akikkel jobb volt megszakítani a kapcsolatot Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés

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