Hiába mosod rendszeresen, mégis kellemetlen szagú a törölköződ? A szárítás helye, a fürdőszoba páratartalma és néhány rossz szokás is felelős lehet érte.

Zuhanyzás után felakasztod a nedves törölközőt a csap fölötti fogasra, majd becsukod a fürdőszoba ajtaját és ablakát. Néhány óra múlva azonban már kellemetlen, savanykás szagot áraszt a textil, amit hiába próbálsz illatosítóval vagy öblítővel elnyomni. A probléma hátterében nem feltétlenül a mosószer áll, sokkal inkább az, hogy hol és milyen körülmények között szárad a törölköző.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

Miért büdösödik meg a törölköző a fürdőszobában?

A fürdőszoba a lakás egyik legpárásabb helyisége: zuhanyzás és fürdés után a levegő páratartalma sokáig magas maradhat. Ez kedvez a baktériumok és penészgombák elszaporodásának, a nedves textil pedig ideális környezetet biztosíthat számukra. Ha a törölköző nem tud gyorsan és teljesen megszáradni, a rostjai között megmaradó nedvesség elősegíti a mikroorganizmusok szaporodását, amelyek anyagcseretermékei a kellemetlen szag kialakulásáért is felelősek.

Sok háztartásban a törölköző egész nap ugyanazon a fogason lóg, szorosan összehajtva vagy egy másik nedves textilre dobva. Ez tovább rontja a helyzetet, hiszen a rétegek között alig mozog a levegő, így a nedvesség sokáig a szövetben marad. Olvass még a témában A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban A szakértő szerint ez a 7 hobbi a lelki békéd titka – Te hányat űzöl közülük? A vibráló nyári kert titka az 5-4-3-2-1 módszer 5 növény, amit imádni fogsz, ha könnyen kezelhető kertet szeretnél

A szellőzés a valódi megoldás A probléma egyik leggyakoribb oka, hogy a fürdőszobában nincs elegendő légcsere. Ha van elszívó ventilátor, érdemes zuhanyzás után még tíz-tizenöt percig működtetni, hogy a pára minél nagyobb része távozzon. Ahol nincs gépi elszívás, ott az ablak kinyitása vagy az ajtó résnyire nyitva hagyása is segíthet a levegő cseréjében. A törölközőt is úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról érje a levegő. Ha szorosan összehajtva lóg, vagy más nedves textilekhez ér, jóval lassabban szárad. Hol szárítsd valójában? Ha van rá lehetőség, a törölközőt érdemes a fürdőszobán kívül szárítani. Egy jól szellőző, megfelelően meleg helyiség, egy fedett erkély vagy akár egy szellős előszoba is jó választás lehet, ha ott gyorsabban megszárad a textil. A konyha kevésbé ideális, mert a főzés során keletkező pára és szagok is megtapadhatnak benne. Ha a fürdőszobán kívül nincs hely, akkor legalább arra figyelj, hogy a törölköző teljesen kiterítve lógjon, és ne érjen hozzá más nedves textilekhez. A radiátoros törölközőszárítók is praktikusak lehetnek, mert a melegítés mellett megfelelő elhelyezés esetén a levegő áramlását is segítik a textil körül. Mosási szokások, amik segítenek A rendszeres mosás legalább annyira fontos, mint a megfelelő szárítás. A fürdőlepedőket általában három-négy használat után érdemes kimosni, a kéztörölközőket viszont ennél gyakrabban is szükséges lehet cserélni. A mosás hőmérsékletét mindig a textil címkéjén feltüntetett ajánláshoz igazítsd: a pamuttörölközők többsége jól bírja a 60 fokos programot, de nem minden anyagnál megfelelő ez a hőfok. Az öblítő használatával érdemes óvatosan bánni: a textilszálakon kialakuló bevonat idővel ronthatja a törölköző nedvszívó képességét, így az lassabban száradhat. Inkább használj megfelelő mennyiségű mosószert, és ügyelj arra, hogy a mosás után a textil teljesen megszáradjon. A túl sok mosószer szintén lerakódásokat hagyhat a szálak között. Mikor cseréld le? Nem minden kellemetlen szagú törölközőt kell azonnal kidobni. Ha a textil friss mosás után is dohos szagot áraszt, először érdemes ellenőrizni, hogy nem a mosógépben felhalmozódott szennyeződések vagy a nem megfelelő szárítás okozzák-e a problémát. A mosógép alapos tisztítása, a megfelelő mosási program és a teljes szárítás sok esetben segíthet. Ha azonban a törölköző elvékonyodott, elvesztette a nedvszívó képességét, vagy többszöri alapos mosás után is kellemetlen szagú marad, valószínűleg eljött az ideje a cserének. A törölközőket érdemes forgatva használni: ha több darab van a háztartásban, könnyebb biztosítani, hogy mindegyik teljesen megszáradjon a következő használat előtt.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.