„Azt hitték, hogy ők mások, mégis boldogtalanok lettek” – amikor a pár azt hiszi, hogy az ő kapcsolatuk különleges

A meggyőződés
Az egyik barátnőm és a férje tényleg elég izgalmas módon ismerkedtek meg, de ők ezt égi jelnek, a Végzetnek, a Sors kezének tulajdonítják. Az ő szerelmük meg volt írva a csillagokban, az univerzum hozta össze őket, ők ikerlángok, lelki társak stb.
Ezerszer hallottam ezt tőlük, és az elején még szívmelengető volt ez a szöveg. Később már kissé repetitív és unalmas, de még akkor is örültem nekik. Most viszont már eltelt tíz év, a kapcsolatuk erősen megrepedezett, és már az az érzésem, hogy csak azért ismételgetik találkozásuk sorsszerűségét, hogy magukat győzködjék. És ahogy én látom, a mantra egyre kevésbé segít…
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